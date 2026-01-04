Δανία σε Τραμπ: Σταμάτα τις απειλές πως θα προσαρτήσεις την Γροιλανδία

Κόσμος

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου»
Την έντονη αντίδραση της πρωθυπουργού της Δανίας Μετε Φρεντέρικσεν προκάλεσαν οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως «οπωσδήποτε» για προσαρτήσει την Γροιλανδία

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ «δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου», μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν άλλες χώρες που εναπόκεινται σε μία πιθανή «παρέμβαση» των ΗΠΑ, μετά τη Βενεζουέλα, απάντησε ότι «θέλουμε απολύτως τη Γροιλανδία».

Η Μέτε Φρεντέρικσεν αντέδρασε άμεσα, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο «να σταματήσει τις απειλές ότι θα καταλάβει τη Γροιλανδία».

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου», ξεκαθάρισε.

«Θα παρότρυνα, επομένως, έντονα τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται», κατέληξε η πρωθυπουργός της Δανίας.

