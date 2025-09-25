Κόσμος

Δανία: Συναγερμός μετά τη νέα εισβολή drones – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια της χώρας

«Αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα καταρρίψουμε τα drones», είπε Δανός αξιωματούχος - Τα drones ήταν ορατά από το έδαφος με τις αρχές να τονίζουν ότι λαμβάνουν πολύ σοβαρά την κατάσταση
Αεροδρόμιο στη Δανία
Photo by: Steffen Trumpf/picture-alliance/dpa/AP Images

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δανία, καθώς τέσσερα αεροδρόμια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους εξαιτίας της εμφάνισης drones σε διάφορα σημεία της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Από την εμφάνιση drones στη Δανία έχουν κλείσει τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ, δύο ημέρες αφότου είχε ανασταλεί για τον ίδιο λόγο η λειτουργία του διεθνές αεροδρόμιου της Κοπεγχάγης.  

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

«Δεν μπορούμε ακόμη να σχολιάσουμε τον σκοπό των drones που πετούν στην περιοχή, ούτε μπορούμε να πούμε τίποτα για το ποιος είναι πίσω από αυτό», δήλωσε ο αρχιεπιθεωρητής Γέσπερ Μπόιγκααρντ Μάντσεν, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα καταρρίψουμε τα drones», πρόσθεσε. Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες στο αεροδρόμιο ή τους κατοίκους, αλλά ζήτησε από το κοινό να κρατήσει αποστάσεις από την περιοχή.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι τα drones δεν βρίσκονται πλέον στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ.

Είπαν μάλιστα ότι τα drones ήταν ορατά από το έδαφος και πρόσθεσαν ότι δεν μπορούσαν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο η δραστηριότητα να ήταν φάρσα.

 

Απαντώντας στις αναφορές για μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Έσμπιεργκ, το Σόντερμποργκ και το Σκρίντστρουπ, η αστυνομία δήλωσε ότι «λαμβάνει σοβαρά υπόψη την κατάσταση», αλλά δεν μπορεί να σχολιάσει το κίνητρο.

Οι πτήσεις που εκτράπηκαν μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου Aalborg της Δανίας λόγω drones στον εναέριο χώρο του
Οι πτήσεις που εκτράπηκαν μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου Aalborg της Δανίας λόγω drones στον εναέριο χώρο του FlightRadar24.com/Handout via REUTERS

Το βράδυ της Δευτέρας (22.09.2025) είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή του Όσλο.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά την αναφορά ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε πολλά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Την περασμένη εβδομάδα, η Εσθονία και η Πολωνία ζήτησαν διαβούλευση με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία σε ξεχωριστά περιστατικά.

Η Ρουμανία, ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε επίσης ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ αποκαλύπτει την «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας» – «Ξήλωσε» το πορτρέτο του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο
Ο Τραμπ έστειλε μήνυμα σε βοηθούς των Δημοκρατικών, αντικαθιστώντας το πορτρέτο του Μπάιντεν με ένα αυτόματο στιλό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι χρησιμοποιούσαν αλόγιστα την υπογραφή του πρώην προέδρου
Πορτρέτα πρώην προέδρων στον Λευκό Οίκο
2
Νετανιάχου: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από κράτη της Δύσης δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο το Ισραήλ»
Δεκάδες παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη για να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, μια ιστορική διπλωματική στροφή σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου 2
Η Ισπανία στέλνει πλοίο του Πολεμικού της Ναυτικού για να συνοδεύσει τον στολίσκο Global Sumud Flotilla στη Γάζα
Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ που έχει καταδικάσει ανοιχτά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, κάνοντας λόγο για γενοκτονία, κάνει πλέον ένα τολμηρό βήμα, δεσμεύοντας άμεσα την ισπανική στρατιωτική προστασία
Μια παλαιστινιακή σημαία φαίνεται καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώνονται στο λιμάνι της Ερμούπολης πριν από την αναχώρηση δύο ιστιοφόρων, του Electra και του Oxygen, που ανήκουν στο Global Sumud Flotilla και έχουν ως στόχο να φτάσουν στη Γάζα και να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ 2
Newsit logo
Newsit logo