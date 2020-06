Οι εικόνες που φτάνουν σε όλο τον κόσμο από τιw συγκεντρώσεις στις ΗΠΑ για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ δείχνουν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Σήμερα, μια ημέρα σημαδιακή για την υπόθεση αυτή καθώς θα βρεθεί ενώπιον των δικαστών ο άνθρωπος που τον σκότωσε αλλά και μια ημέρα θρήνου καθώς θα γίνει η κηδεία του στην γενέτειρά του στο Χιούστον.

Τα γεγονότα που σημάδεψαν τις τελευταίες ώρες τις διαδηλώσεις είναι, εκτός από τον άνθρωπο που έπεσε στο πλήθος στο Σιατλ, οι μαζικές συγκεντρώσεις στο Λος Άντζελες με τον κόσμο να είναι ατελείωτος αλλά και τα επεισόδια που συνεχίστηκαν.

Thousands of protesters flooded Hollywood Boulevard in Los Angeles on Sunday as demonstrations have erupted worldwide since the death of George Floyd in police custody. https://t.co/mLGpJsMK1i pic.twitter.com/UYeCOipD9f — ABC News (@ABC) June 8, 2020

Aerial footage shows scale of Los Angeles protest from above as demonstrations continue following death of George Floyd. https://t.co/uCduV9HGxG pic.twitter.com/F56m8EXOI7 — ABC News (@ABC) June 8, 2020

Police used flash bangs and pepper spray in an attempt to move protesters down the street in Seattle as demonstrations continue in the wake of George Floyd's death. https://t.co/IaVhRKIy6L pic.twitter.com/Z88KCPwHsN — ABC News (@ABC) June 8, 2020

Και μέσα σε όλα αυτά το νέο περιστατικό βίας αυτή την φορά στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ με πρωταγωνιστή έναν λευκό αστυνομικό ο οποίος κάνει άσκοπη χρήση του όπλου τέιζερ σε έναν άοπλο αφροαμερικανό.

Εναντίον του αστυνομικού ασκήθηκε δίωξη για επίθεση εναντίον πολίτη και μάλιστα ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε αηδιασμένος από το περιστατικό αυτό.