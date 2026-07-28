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Σκληρή προειδοποίηση Κατς σε Ερντογάν: «Μην τα βάζετε με το Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ δική μας για πάντα»

Ο Κατς κάλεσε εκ νέου τον Τούρκο πρόεδρο να μην έρθει σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, λέγοντας ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στα εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν REUTERS/Umit Bektas
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Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας τον «να μην τα βάζει με το Ισραήλ».

Παράλληλα έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία και στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Ιερουσαλήμ λέγοντας πως θα ανήκει για πάντα στο Ισραήλ,

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 14, ο Κατς υποστήριξε ότι «ο άξονας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος», σημειώνοντας ότι το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για την προστασία των συμφερόντων του.

«Συμβουλεύω τον Ερντογάν να μην τα βάζει μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «δεν είναι μια παρακμάζουσα χριστιανική αυτοκρατορία» και ότι η Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κωνσταντινούπολη, η οποία κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς.

«Εμείς θα είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Ξέρουμε πώς να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας και είμαστε ισχυροί», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός.

Ο Κατς κάλεσε εκ νέου τον Τούρκο πρόεδρο να μην έρθει σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, λέγοντας ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στα εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας.

«Εμείς θα φροντίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», ανέφερε.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατανοεί πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας που διατηρεί στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία.

«Ο Τραμπ κατανοεί ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από αυτές τις περιοχές», δήλωσε ο Κατς, προσθέτοντας ότι στη Γάζα εξακολουθούν να υπάρχουν εκτεταμένα υπόγεια τούνελ.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού έρχονται μετά τη δημόσια διαφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τις επιφυλάξεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα αποτελεί «εξαιρετικό σύμμαχο» και τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να του υπαγορεύσει ποιες πωλήσεις όπλων θα εγκρίνει.

«Κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.Οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Έκτοτε, Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Νετανιάχου, αναφέρονται ολοένα και συχνότερα στην Τουρκία ως περιφερειακό αντίπαλο.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει την Τουρκία, σε συνέντευξή του στο Fox News, ως «καθεστώς που έχει επηρεαστεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα», κατηγορώντας το κίνημα για ακραίες θέσεις.

Ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο έγκρισης της πώλησης F-35 στην Τουρκία, ωστόσο η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να μην πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απόκτηση των μαχητικών.

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