Το Ιράν απέρριψε την πρόταση του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ – Δεν αναγνωρίζει τον «νότιο διάδρομο»

Το Ιράν δεν έκανε δεκτή την πρόταση του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ και κατέθεσε δική του πρόταση για την επαναλειτουργία τους.

Ειδικότερα το Ιράν κατέθεσε στο Ομάν αντιπρόταση για μια προσωρινή συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας Καζέμ Γαριμπαμπαντί στην κρατική τηλεόραση.

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Βάσει της ιρανικής πρότασης, η θαλάσσια κυκλοφορία προς τη μία κατεύθυνση θα πραγματοποιείται μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων, ενώ μέρος της αντίθετης διαδρομής θα περνά επίσης από ιρανικά ύδατα και το υπόλοιπο τμήμα θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ομάν.

Ο Γαριμπαμπαντί ανέφερε ότι η Τεχεράνη απέρριψε προηγούμενη πρόταση του Ομάν για ισότιμη κατανομή των διαδρόμων διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια λύση δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες του Ιράν σε θέματα ασφάλειας, καθώς δεν έχει διασφαλιστεί μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα.

Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά σε περίπτωση που το Ομάν απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης.

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Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ τον «νότιο διάδρομο» ναυσιπλοΐας που διέρχεται κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι επιθυμεί τη διαχείριση των Στενών από κοινού με το Ομάν, το οποίο ελέγχει την απέναντι ακτή, καθώς και την επιβολή τελών υπηρεσιών στα πλοία που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό.

Οι ΗΠΑ, αντίθετα, ζητούν την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης διέλευσης των πλοίων χωρίς καταβολή τελών, χαρακτηρίζοντας την επιβολή τους παράνομη.

Νωρίτερα, το Ομάν είχε παρουσιάσει δικό του σχέδιο για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, το οποίο υποστηρίζεται από άλλες χώρες του Κόλπου.

Η πρόταση προέβλεπε την καταβολή τελών από τα πλοία σε «εθελοντική βάση» και στόχευε στη δημιουργία ενός πλαισίου για τον τερματισμό της διακοπής του εμπορίου που προκλήθηκε από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν.

Με βάση το σχέδιο του Ομάν, το Ιράν δεν θα είχε αποκλειστικό έλεγχο στον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο.

Η πρόταση βασίζεται στο μοντέλο που εφαρμόζεται στα Στενά της Μαλάκκα, όπου η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη ζητούν από τους χρήστες του διαύλου να συνεισφέρουν εθελοντικά στη χρηματοδότηση υπηρεσιών ναυσιπλοΐας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.