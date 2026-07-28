Σοκ στο Ιλινόις: Μεθυσμένος χειριστής σκάφους αποκεφάλισε 48χρονη – Τραυματίστηκε ο σύζυγός της

Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ιλινόις, όταν ένα σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω σε άλλο σκάφος, προκαλώντας τον φρικτό θάνατο μιας 48χρονης γυναίκας.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο χειριστής του ταχύπλοου σε ποταμό στο Ιλινόις, ήταν μεθυσμένος και έτρεχε με περίπου 130 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή όπου επιτρεπόταν μόνο πολύ χαμηλή ταχύτητα, όταν συγκρούστηκε με το σκάφος που βρισκόταν μέσα η 48χρονη με τον σύζυγό της.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25.07.2026, στον ποταμό Φοξ, στο Ιλινόις, όταν το 31 ποδιών σκάφος τύπου pontoon που οδηγούσε ο 45χρονος Ρίτσαρντ Στίβενσον έπεσε με μεγάλη δύναμη στο πίσω μέρος ενός μικρότερου σκάφους Crownline μήκους 20 ποδιών. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε η 48χρονη γυναίκα, ενώ ο σύζυγός της τραυματίστηκε.

BREAKING: Richard Stevenson faces reckless homicide and aggravated DUI charges after allegedly speeding at 80 mph while nearly three times the legal alcohol limit, crashing into another boat on Illinois' Fox River, killing a 48-year-old woman and injuring her husband. Judge… pic.twitter.com/Plcyf6WddH — crimepulsedaily (@crimepulsedaily) July 28, 2026

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η γυναίκα αποκεφαλίστηκε από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο σημείο. Κατά την ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας, ο δικαστής αποφάσισε ότι ο κατηγορούμενος θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι τη δίκη του.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας Μπράιαν Μίλερ, μιλώντας στο δικαστήριο, χαρακτήρισε τον 45χρονο ιδιαίτερα επικίνδυνο, λέγοντας: «Αυτός ο άνθρωπος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα και αυτή η βόμβα εξερράγη το περασμένο Σάββατο στον ποταμό Φοξ».

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Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον Στίβενσον να στέκεται κοντά στο σκάφος του, δίπλα στη γραμμή των δέντρων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Northwestern στο ΜακΧένρι, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα περίπου 0,20%, δηλαδή δυόμισι φορές πάνω από το νόμιμο όριο.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι δύο ακόμη επιβάτες που βρίσκονταν στο σκάφος είχαν φύγει πριν φτάσουν οι Αρχές.

Drunk boater decapitates woman after crashing into her at 80 miles per hour https://t.co/aCLc8vlr9k pic.twitter.com/KuA6GVDVIr — New York Post (@nypost) July 28, 2026

Πολλοί μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο 45χρονος έπινε αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν να κινείται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα τόσο στον ποταμό Φοξ όσο και στη γειτονική περιοχή Chain O’Lakes λίγο πριν από τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 2:30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τη στιγμή της σύγκρουσης το σκάφος του έτρεχε με περίπου 80 μίλια την ώρα, δηλαδή σχεδόν 130 χιλιόμετρα την ώρα, πριν πέσει πάνω στο μικρότερο σκάφος.

Σε βάρος του Στίβενσον ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια και δύο κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις.

Η εισαγγελία αποκάλυψε ακόμη ότι ο 45χρονος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο και στο παρελθόν. Είχε κατηγορηθεί τρεις φορές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τρεις φορές για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ είχε ακόμη τέσσερις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.