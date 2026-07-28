Φρίκη στις ΗΠΑ: Πατέρας δολοφόνησε τη σύζυγο και τα έξι παιδιά τους – Έβαλε φωτιά στο σπίτι, έκαψε τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε

Μία συγκλονιστική υπόθεση σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους, ενώ στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στο Μίσιγκαν και τελικά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Οι σοροί του Κρίστοφερ και της Αμάντα Καρόλκιεβιτς καθώς και των έξι παιδιών τους, ηλικίας από 5 έως 15 ετών, βρέθηκαν στο σπίτι τους στην περιοχή Γκραντ Χέιβεν του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ. Βρέθηκαν μέσα στο καμένο σπίτι τους το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Τα κατοικίδια της οικογένειας ήταν επίσης νεκρά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

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Το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Οτάβα δήλωσε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (27.07.2026) ότι οι νεκροψίες έδειξαν ότι όλα τα μέλη της οικογένειας πέθαναν από τραύματα από πυροβολισμούς και ότι ο Κρίστοφερ Καρόλκιεβιτς αυτοκτόνησε. Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι η φωτιά φαίνεται να έχει τεθεί σκόπιμα σε πολλά μέρη του σπιτιού μετά τις δολοφονίες, αλλά οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να διερευνούν το σημείο προέλευσής της.

«Πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία που μπορεί να μην κατανοήσουμε ποτέ πλήρως», δήλωσε ο σερίφης Έρικ ΝτεΜπόερ σε ανακοίνωση που διαβάστηκε δυνατά σε συνέντευξη Τύπου από έναν από τους βοηθούς του, τον λοχαγό Τζέικομπ Σπαρκς.

Η Amanda Karolkiewicz, 39 ετών, αναπληρώτρια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο, γνωστή ως Mandy, «ήταν μια ευγενική και αφοσιωμένη ψυχή που αγαπούσε την οικογένειά της και τους μαθητές της», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους η μητέρα και ο πατριός της, Becky και Steve Lawwill.

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«Θαυμάζαμε κάθε στιγμή που είχαμε μαζί της και τα έξι παιδιά της και οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν επαρκώς την οδύνη μας», έγραψαν, προσθέτοντας ότι «προσεύχονται για την ειρήνη και την παρηγοριά του Θεού καθώς θρηνούμε τον θάνατό τους και τιμούμε τη ζωή τους».

Ο 47χρονος άνδρας ήταν αντιπρόεδρος πωλήσεων και μάρκετινγκ στην Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν έληξε η απασχόλησή του, ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του. Ενώ εργαζόταν στην AHA, εργαζόταν εξ αποστάσεως για ένα τμήμα υπεύθυνο για την εκπαίδευση πρώτων βοηθειών.

Η Mandy Karolkiewicz «έκανε τα πάντα για τους μαθητές, ειδικά όταν περνούν μια δύσκολη μέρα, ανταποκρινόμενη με ενσυναίσθηση, υπομονή και φροντίδα», όπως το ανέφερε η τοπική σχολική περιφέρεια σε μια ανάρτηση στο Facebook τον Ιανουάριο. Ένα μήνυμα με αίτημα σχολιασμού στάλθηκε τη Δευτέρα στο σύστημα Δημόσιων Σχολείων της περιοχής Grand Haven.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στη δουλειά σε μια εταιρεία ποτών το 2008 και άρχισαν να βγαίνουν εκείνο το καλοκαίρι, σύμφωνα με ένα blog με θέμα την ανατροφή των παιδιών που διατηρούσε η Mandy Karolkiewicz πριν από μια δεκαετία. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2009.

Το πρώτο τους παιδί γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 2011, την οποία χαρακτήρισε ως «την καλύτερη μέρα της ζωής μου (μέχρι στιγμής)». Ακολούθησαν δύο ακόμη γιοι τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς εκείνη μετακόμισε από μια τραπεζική δουλειά σε μια θέση μερικής απασχόλησης σε ένα τοπικό ασφαλιστικό γραφείο και αργότερα σταμάτησε να εργάζεται εκτός σπιτιού. Το ζευγάρι αργότερα υιοθέτησε δύο κόρες και απέκτησε έναν ακόμη βιολογικό γιο.

Στο blog εξέφραζε συχνά την χριστιανική της πίστη, τη χαρά της για την οικογένεια και την αγάπη και την εκτίμησή της για τον σύζυγό της και την ανατροφή των παιδιών του. Ο Κρις Καρόλκιεβιτς, επίσης, εξήρε την κοινή τους ζωή: «Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος», έγραφε σε μια ανάρτηση στο Facebook το 2019 ενόψει της 10ης επετείου τους.

Αν και το blog της έκλεισε το 2016, η Mandy Karolkiewicz συνέχισε να μοιράζεται ενημερώσεις για την οικογένειά της και τις δραστηριότητές της σε βίντεο στο TikTok, συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων από ένα ταξίδι στην Κίνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα με δύο από τα παιδιά της.

Οι αξιωματούχοι έλαβαν κλήσεις για μια έντονη μυρωδιά καπνού στην περιοχή γύρω από το σπίτι των Καρόλκιεβιτς το πρωί της Παρασκευής, την έλεγξαν αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Αφού έλαβαν περισσότερες κλήσεις περίπου τρεις ώρες αργότερα, επέστρεψαν, είδαν καπνό να βγαίνει από το σπίτι και βρήκαν τα πτώματα, τουλάχιστον μερικά από αυτά σε υπνοδωμάτια, είπε ο Σπαρκς. Βρέθηκαν επίσης τα σκυλιά της οικογένειας και τουλάχιστον μία γάτα, η οποία είχε χαθεί στην πυρκαγιά.

Δεν είναι σαφές πόσο νωρίτερα είχαν συμβεί οι πυροβολισμοί.

Η οικογένεια της Μάντι Καρόλκιεβιτς υπέστη άλλη μια απώλεια το 2020, όταν ο ενήλικος θετός αδελφός της πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης. Φίλοι των γονιών της ξεκίνησαν μια καμπάνια GoFundMe τη Δευτέρα για να βοηθήσουν με τα έξοδα και να θεσπίσουν μια υποτροφία στη μνήμη των παιδιών της Καρόλκιεβιτς.

Η Μάντι είχε πιάσει τον σύζυγό της να είναι «ύπουλος», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το ζευγάρι να αποφασίσει να δοκιμάσει συμβουλευτική γάμου, όπως ισχυρίστηκε στο νήμα. Έγραφε επίσης για ένα περιστατικό στο οποίο έσπρωξε τον σύζυγό της αφού έμαθε για την «συναισθηματική» του σχέση, σύμφωνα με το μέσο.

«Δεν νιώθω ακόμα άσχημα», φέρεται να σχολίασε στη σελίδα το 2024. «Με κυριεύει και με κατέστρεψε ψυχικά. Ένιωθα σαν να δεχόμουν επίθεση και έπρεπε να αντεπιτεθώ. Νομίζω ότι είναι θέμα μάχης ή φυγής».

Η κωμόπολη Γκραντ Χέιβεν είναι μια κοινότητα περίπου 18.000 κατοίκων, περίπου μισή ώρα με το αυτοκίνητο δυτικά του Γκραντ Ράπιντς.