Μπροστά σε μια συγκλονιστική ανακάλυψη βρέθηκαν ερευνητές! Χρησιμοποιώντας μια υψηλής τεχνολογίας τεχνική εναέριας χαρτογράφησης εντόπισαν δεκάδες χιλιάδες οικισμούς, πυραμίδες και αμυντικά έργα της φυλής των Μάγια!

Τα «ευρήματα» εντοπίστηκαν στην πυκνή ζούγκλα της περιοχής Πέτεν στην Γουατεμάλα. Γεγονός που υποδηλώνει ότι εκεί ζούσαν εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι εθεωρείτο στο παρελθόν.

Η σχετική ανακοίνωση για τα ευρήματα έγινε την Πέμπτη, 01.02.2018, από μια ομάδα αρχαιολόγων από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Γουατεμάλα. Ερευνητές οι οποίοι εργάζονται στο Mayan Heritage and Nature Foundation της Γουατεμάλας. Μεταξύ των ευρημάτων, υπάρχουν επίσης γεωργικές εκτάσεις και αρδευτικά κανάλια.

Η βρετανική Daily Mirror, μάλιστα, δημοσιεύει ένα συγκλονιστικό βίντεο. Δείχνει τις έρευνες δυτών κάτω από το νερό, με τις εικόνες να «μιλούν» από μόνες τους.

Στην έκθεσή τους εκτιμούν ότι σχεδόν δέκα εκατομμύρια άνθρωποι πιθανόν να κατοικούσαν στο επίκεντρο της αυτοκρατορίας των Μάγια! Συγκεκριμένα, στις τροπικές πεδιάδες της σημερινής Γουατεμάλας. Αυτό σημαίνει ότι θα απαιτούνταν μαζική παραγωγή τροφίμων.

«Πρόκειται για δύο με τρεις φορές περισσότερους κατοίκους από όσους υποστήριζεται ότι βρίσκονταν εκεί», λέει στην Guardian ο Μαρτσέλο Α Κανούτο. Είναι καθηγητής Ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο Τουλέιν των ΗΠΑ.

H περιοχή της χαρτογράφησης εκτείνεται σε 2.100 τμ. Είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που εθεωρείτο ότι κατοικούνταν από τους Μάγια. Ο πολιτισμός των οποίων γνώρισε την ακμή του το διάστημα 1.000 π.Χ και 900 μ.Χ κατά προσέγγιση. Οι απόγονοί τους εξακολουθούν να κατοικούν στην περιοχή.

