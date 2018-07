Δέος! Τεράστια λίμνη νερού σε υγρή μορφή ανακαλύφθηκε στον Άρη! video, pics

Η λίμνη, που βρίσκεται κάτω από ένα στρώμα πάγου στον Άρη, έχει διάμετρο περίπου 20 χλμ. και το σχήμα ενός στρογγυλεμένου τριγώνου.

Δημιουργεί την ελπίδα για την παρουσία και άλλου νερού, ακόμη και ζωής, στον κόκκινο πλανήτη, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται στην αμερικανική επιθεώρηση Science.

«Είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα που μας κάνει να σκεφθούμε πως η παρουσία νερού στον Άρη δεν είναι μόνο μια προσωρινή ροή όπως έχουν δείξει προηγούμενες ανακαλύψεις, αλλά μια μόνιμη μάζα νερού που δημιουργεί συνθήκες για τη ζωή σε μια παρατεταμένη χρονική περίοδο» σχολίασε ο Άλαν Ντάφι, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Σούινμπερν (Αυστραλία), ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Ο πλανήτης Άρης είναι παγωμένος, ερημικός και άνυδρος αλλά προηγουμένως ήταν ζεστός και υγρός και φιλοξενούσε μια μεγάλη ποσότητα νερού σε υγρή μορφή και λιμνών πριν από τουλάχιστον 3,6 δισεκ. χρόνια.

After years of research, scientists have confirmed that liquid water exists on Mars. This could allow humans to further explore the red planet. https://t.co/22Cygnq7Lh pic.twitter.com/8EHaYL9Zp8

