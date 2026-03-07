Διάγγελμα Νετανιάχου προς τον ιρανικό λαό: «Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει, προσπαθούμε να απελευθερώσουμε το Ιράν»

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «αδιάκοπα και χωρίς συμβιβασμούς», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Όπως είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το Ισραήλ διαθέτει «ένα οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση της σύγκρουσης με το Ιράν, με στόχο «να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς και να καταστεί δυνατή η αλλαγή». Το διάγγελμα έγινε την ώρα που οι δυνάμεις του Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ, εξαπέλυσαν επίθεση σε διυλιστήριο στην Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απευθυνόμενος στα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), τόνισε: «Είστε κι εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος καταθέσει τα όπλα του δεν θα πάθει τίποτα. Όποιος δεν το κάνει, θα φέρει ο ίδιος την ευθύνη».

Στρέφοντας το μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει». Υποστήριξε ότι το Ισραήλ «δεν προσπαθεί να διχάσει το Ιράν», αλλά «να το απελευθερώσει», προσθέτοντας ωστόσο ότι «τελικά εξαρτάται από εσάς» να γίνει αυτό. Εκτίμησε επίσης ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Αμερικανός ηγέτης του είπε: «Μπίμπι, πρέπει να σταματήσουμε το Ιράν με κάθε κόστος από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Παράλληλα ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «ιστορική ηγεσία» του και για τη «συμμαχία ΗΠΑ–Ισραήλ που είναι ισχυρότερη από ποτέ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή εδώ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ «στέκεται στο πλευρό» των χωρών που έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «πολλά κράτη» ζητούν συνεργασία με το Ισραήλ.

Παράλληλα επέκρινε τα Ηνωμένα Έθνη για τη σιωπή τους και κατηγόρησε ορισμένους δυτικούς ηγέτες για «αδυναμία» και «παθητικότητα» απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Αναφερόμενος στον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, διερωτήθηκε: «Όταν σφαγιάζονταν Ιρανοί, πού ήταν ο ΟΗΕ; Πού ήταν πολλές χώρες της Δύσης;».

«Πολλές χώρες βλέπουν σήμερα σε ποιον μπορούν να βασιστούν», κατέληξε. «Το Ισραήλ είναι ένας φάρος δύναμης και ελπίδας».