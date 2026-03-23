Διαψεύδει τον Τραμπ ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν: «Fake news οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ισχυριστεί νωρίτερα ότι ένας «κορυφαίος Ιρανός ηγέτης» εκπροσωπούσε την Ισλαμική Δημοκρατία στις διμερείς συνομιλίες
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ / EPA / WAEL HAMZEH

Αποκαλυπτικός ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινές (23.03.2026) δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους μετά την ανάρτηση «βόμβα» στα social media, στην οποία υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκαν «καλές και παραγωγικές» διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν πήραν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να εκπροσωπούν την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι δημοσιογράφοι, όπως ήταν αναμενόμενο, ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο, ποιος εκπροσώπησε την Ισλαμική Δημοκρατία, με τον ίδιο να απαντάει κατηγορηματικά ότι «είναι κορυφαίος Ιρανός ηγέτης που έχει σεβασμό στη χώρα του» όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ λέγοντας ότι δεν γνωρίζει αν είναι ακόμα ζωντανός, αποκλείοντας εμμέσως το σενάριο ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν να ήταν αυτός που πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση.

Την «σκυτάλη» πήραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που δήλωσαν στο Reuters και σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ότι αυτός με τον οποίο συνομίλησαν οι Αμερικανοί, ήταν ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, ο ίδιος με ανάρτηση στα social media διέψευσε όσα δήλωσαν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

«Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε στο X.

 

«Το Ιράν απαιτεί την τιμωρία των επιτιθέμενων και την μετάνοιά τους. Ιρανοί αξιωματούχοι στηρίζουν σθεναρά τον ανώτατο ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.

Κόσμος
