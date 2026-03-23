Διαψεύδει τον Τραμπ ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν: «Fake news οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ»

Αποκαλυπτικός ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινές (23.03.2026) δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους μετά την ανάρτηση «βόμβα» στα social media, στην οποία υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκαν «καλές και παραγωγικές» διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν πήραν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να εκπροσωπούν την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι δημοσιογράφοι, όπως ήταν αναμενόμενο, ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο, ποιος εκπροσώπησε την Ισλαμική Δημοκρατία, με τον ίδιο να απαντάει κατηγορηματικά ότι «είναι κορυφαίος Ιρανός ηγέτης που έχει σεβασμό στη χώρα του» όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

.@POTUS on Iranian leadership: “Everybody’s been killed from the regime… but we’re dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are, they’re very respected—and maybe one of them will be exactly what we’re looking for.” pic.twitter.com/rq2gLMsRVb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ λέγοντας ότι δεν γνωρίζει αν είναι ακόμα ζωντανός, αποκλείοντας εμμέσως το σενάριο ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν να ήταν αυτός που πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση.

.@POTUS: “We’re dealing with the man who, I believe, is the most respected and the ‘leader.’ It’s a little tough — we’ve wiped out everybody.”



REPORTER: “Is that the Supreme Leader?”@POTUS: “No.” pic.twitter.com/cdAgT4jljP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Την «σκυτάλη» πήραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που δήλωσαν στο Reuters και σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ότι αυτός με τον οποίο συνομίλησαν οι Αμερικανοί, ήταν ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, ο ίδιος με ανάρτηση στα social media διέψευσε όσα δήλωσαν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

«Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε στο X.

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

«Το Ιράν απαιτεί την τιμωρία των επιτιθέμενων και την μετάνοιά τους. Ιρανοί αξιωματούχοι στηρίζουν σθεναρά τον ανώτατο ηγέτη τους και τον λαό τους μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.