Ντόναλντ Τραμπ: Ποιος είναι τελικά ο μυστηριώδης «ανώτερος ηγέτης» του Ιράν με τον οποίο συνομιλεί

Η αινιγματική αναφορά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μυστικές και «παραγωγικές» επαφές με το Ιράν άνοιξε νέο κύκλο εικασιών, καθώς ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ποιος είναι τελικά ο μυστηριώδης «ανώτερος ηγέτης» του Ιράν με τον οποίο συνομιλεί ο Ντόναλντ Τραμπ;

Πληροφορίες από ισραηλινές πηγές «δείχνουν» προς τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλίμπαφ, εντείνοντας το παρασκήνιο γύρω από τις διαπραγματεύσεις που εξελίσσονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

An Israeli official says the senior Iranian figure the U.S. is in contact with is Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf.



Source: Amit Segal pic.twitter.com/nnBwmyeJP4 — Clash Report (@clashreport) March 23, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (23.03.2026) σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ είχαν ισχυρές συνομιλίες με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές είχαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

Ο Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή (22.03.2026) θα συνεχιστούν σήμερα και ότι αν οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν παραγωγικά, θα υπάρξει συμφωνία πολύ σύντομα. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έγιναν από τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», που δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Όπως είπε ο Τραμπ, δεν θεωρεί πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο ηγέτης του Ιράν.

.@POTUS: “We’re dealing with the man who, I believe, is the most respected and the ‘leader.’ It’s a little tough — we’ve wiped out everybody.”



REPORTER: “Is that the Supreme Leader?”@POTUS: “No.” pic.twitter.com/cdAgT4jljP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

«Ίσως βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα», δήλωσε, κάνοντας λόγο για μια κοινή ηγεσία.

«Θέλουμε εμπλουτισμένο ουράνιο» από τους Ιρανούς, δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για να μεταβεί στο Μέμφις, ενώ είπε πως η ιρανική πλευρά συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο.Ο Τραμπ έκανε λόγο για 15 σημεία συμφωνίας.

«Δεν εγγυώμαι τίποτα», πρόσθεσε, ενώ ανέφερε επίσης ότι υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα» συμφωνίας.

Σημείωσε πως αν επιτευχθεί συμφωνία, (θα) είναι μια εξαιρετική αρχή για το Ιράν και εξαιρετική για την περιοχή.

Παράλληλα είπε ότι θέλει να υπάρχει «όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο στο σύστημα», όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα να χαλαρώσει τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στη θάλασσα.

Υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα μόλις υπάρξει συμφωνία.

Ποιος είναι ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ είναι ένας βετεράνος σκληροπυρηνικός των Φρουρών, του οποίου οι σημαντικοί δεσμοί με ανώτερους διοικητές έχουν εδραιώσει την επιθετική του προσέγγιση όσον αφορά την εγχώρια ασφάλεια και τη διατήρηση του καθεστώτος.

Ο Γκαλιμπάφ φέρεται να ανέλαβε εκτάκτως θέση στην ανώτερη στρατιωτική διοίκηση μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν κορυφαίους διοικητές στην αρχή του πολέμου Ισραήλ-Ιράν τον Ιούνιο του 2025 σε μία άνευ προηγουμένου κίνηση για έναν εν ενεργεία πρόεδρο του κοινοβουλίου.

Σε ανάρτησή του στα social media και συγκεκριμένα στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, είχε προειδοποιήσει ανοιχτά ότι οποιαδήποτε επίθεση στα ιρανικά νησιά θα προκαλέσει απόλυτη και αμείλικτη απάντηση.

«Πατρίδα ή θάνατος. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του εδάφους των ιρανικών νησιών θα καταστρέψει κάθε αυτοσυγκράτηση και θα γεμίσουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων. Το αίμα των Αμερικανών στρατιωτών είναι προσωπική ευθύνη του Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.