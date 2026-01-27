Δικαστής αδειάζει τον Μπάρον Τραμπ για τη μαρτυρία του σε υπόθεση βιασμού: «Μπορεί να είναι λανθασμένη ή μεροληπτική»

Με ιδιαίτερη επιφύλαξη κάλεσε το δικαστήριο το σώμα των ενόρκων να αντιμετωπίσει τη μαρτυρία του Μπάρον Τραμπ σε υπόθεση επίθεσης και βιασμού που εκδικάζεται στο Λονδίνο, κρίνοντας ότι πρόκειται για μαρτυρία εξ ακοής, η οποία μπορεί να είναι «λανθασμένη ή μεροληπτική».

Ο Μπάρον Τραμπ φέρεται να παρακολούθησε μέσω FaceTime την επίθεση σε «πολύ στενή φίλη» του και να ειδοποίησε, από τις ΗΠΑ όπου μένει, την αστυνομία του Λονδίνου, λέγοντάς του ότι η γυναίκα «δέχεται ξυλοδαρμό».

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκεται ο Ματβέι Ρουμιάντσεφ, 22 ετών, Ρώσος που ζει στο Canary Wharf του ανατολικού Λονδίνου, κατηγορούμενος για δύο κατηγορίες βιασμού, επίθεση, σωματική βλάβη, απόπειρα στραγγαλισμού και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης για περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2024 και 23ης Ιανουαρίου 2025.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο κατηγορούμενος είχε γίνει ζηλόφθονος για τη σχέση της γυναίκας με τον Μπάρον Τραμπ και είχε εξοργιστεί όταν εκείνη επιχείρησε νωρίτερα να επικοινωνήσει μαζί του. Το δικαστήριο άκουσε ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση του Τραμπ στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπου ακούγεται να λέει: «Μόλις δέχτηκα κλήση από μια κοπέλα που γνωρίζω. Τη χτυπούν».

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ο Μπάρον ανέφερε ότι είναι «πολύ κοντά» με το φερόμενο θύμα και ότι «γνωρίστηκαν μέσω social media». Ωστόσο, δεν απάντησε σε επόμενα αιτήματα των αρχών για επίσημη κατάθεση ως μάρτυρας.

Δίνοντας οδηγίες στους ενόρκους, ο δικαστής υπογράμμισε ότι ο Μπάρον Τραμπ «δεν κατέθεσε υπό όρκο και δεν εξετάστηκε από τους συνηγόρους», γεγονός που καθιστά τη μαρτυρία του μη ελεγχόμενη. Όπως είπε, αν είχε εξεταστεί, θα μπορούσε να ερωτηθεί «αν πράγματι είχε καθαρή εικόνα του τι συνέβαινε, αν είδε όντως την επίθεση ή αν οδηγήθηκε σε συμπεράσματα από τις κραυγές».

Ο δικαστής πρόσθεσε ότι θα έπρεπε επίσης να διερευνηθεί «κατά πόσο η αντίληψή του ήταν επηρεασμένη από τη στενή φιλία με την καταγγέλλουσα».

Τόνισε ότι, παρότι η νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση μαρτυριών εξ ακοής, αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, καθώς «δεν έχουν δοκιμαστεί μέσω αντεξέτασης» και «δεν μπορούν να αποτελέσουν το κύριο στοιχείο για καταδίκη».

Ο Ρουμιάντσεφ παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι ζήλευε τη σχέση της γυναίκας με τον Μπάρον Τραμπ, αρνήθηκε όμως ότι απάντησε στην κλήση FaceTime για να επιδείξει «κυριαρχία».

Η δίκη συνεχίζεται.