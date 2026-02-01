Διπλή τραγωδία στην Αττάλεια: Δύο πολύνεκρα τροχαία μέσα σε λίγη ώρα – 16 νεκροί και 30 τραυματίες

Δύο τραγωδίες στην Τουρκία, αφήνουν πίσω τους 16 νεκρούς και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Αττάλεια.

Το πρώτο δυστύχημα έγινε στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία με ένα λεωφορείο να βγαίνει εκτός πορείας. “Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους”, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν. Αρχικά είχαν αναφερθεί οκτώ νεκροί όμως με τον θάνατο του οδηγού ο απολογισμός ανήλθε σε 9. Επίσης, 25 άτομα τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό προς την Αττάλεια και ανατράπηκε το πρωί της Κυριακής 01.02.2026 σε βρεγμένο και ολισθηρό δρόμο. Υπήρχε και ομίχλη, ενώ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το όχημα φαίνεται πως κινούνταν γρήγορα σε σημείο όπου χρειάζεται χαμηλή ταχύτητα.

“Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Antalya’da otobüs devrildi: 9 ölü.



Devrilen otobüste yaralanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı. pic.twitter.com/GXY25hdrbM — Habertürk TV (@HaberturkTV) February 1, 2026

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

Σε δεύτερο τροχαίο, στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν.

1 şubat yeni bir ay derken ayın ilk günü kaza haberleri peş peşe geldi

Bir kaza haberi de Burdur’dan.

İki araç kafa kafaya çarpıştı.

6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı. #Burdur #Antalya #kaza pic.twitter.com/KgcAoSzBiX — NİLÜFER (@nlf16) February 1, 2026

Η Αττάλεια είναι παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο και δέχεται τουρίστες όλο τον χρόνο.