Διχασμένη η Ευρώπη για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους: Αντιστέκονται Ιταλία και Γερμανία, ένθερμος υποστηρικτής ο Μακρόν

Δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο έκαναν τη Δευτέρα (22.09.2025) μία στροφή – ορόσημο για το Μεσανατολικό, δίνοντας το μήνυμα πως είναι εδώ για να στηρίξουν ένα παλαιστινιακό κράτος, παρά την έντονη αντίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ που δηλώνουν πως η αναγνώριση του επιβραβεύει τη Χαμάς.

Τη μεγάλη αρχή έκανε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνοντας ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των Παλαιστινίων, αλλά δεν μοιάζει ικανό να αλλάξει σημαντικά την κατάσταση επί του πεδίου.

Η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, καθώς συνεχίζει τη μάχη της κατά της Χαμάς στη Γάζα μετά από 2 χρόνια που ξέσπασε ο πόλεμος.

Το Ισραήλ έχει προκαλέσει την καταδίκη της διεθνούς κοινότητας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου. Τις τελευταίες εβδομάδες ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε την ευρεία, χερσαία επιχείρησή του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την ίδια τη δυνατότητα μιας λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ήταν μεταξύ των ομιλητών της συνόδου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η κυβέρνηση του οποίου αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος το 2024, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από διάφορες χώρες τον τελευταίο καιρό είναι πολύ σημαντική.

«Έχουμε δύο χώρες (μόνιμα μέλη) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη Βρετανία και τη Γαλλία, που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης. Στη δυτική κοινωνία υπάρχει σήμερα μια μεγάλη πλειοψηφία χωρών που ήδη αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος», εξήγησε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε το πλαίσιο για μια ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή η οποία θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ωστόσο ανέφερε την επίτευξη εκεχειρίας με το Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς ως προϋποθέσεις για τη λειτουργία γαλλικής πρεσβείας στην Παλαιστίνη.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Βέλγιο και το Μονακό ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, ότι αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Συνολικά περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 193 χωρών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

«Καλούμε όσους δεν το έχουν πράξει ακόμη, να το κάνουν», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς μιλώντας στη σύνοδο μέσω βιντεοσύνδεσης, καθώς οι ΗΠΑ δεν του παρείχαν βίζα για να μπορέσει να παραστεί διά ζώσης.

«Ζητάμε την υποστήριξή σας ώστε η Παλαιστίνη να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ», πρόσθεσε, ενώ υποσχέθηκε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να προκηρύξει εκλογές σε διάστημα ενός έτους μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Η αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί το κράτος της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ έχει καθεστώς παρατηρητή και δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Για να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ η Παλαιστίνη θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα βέτο.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν τη χθεσινή σύνοδο. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εξετάσει πώς θα απαντήσει στις ανακοινώσεις των χωρών περί αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου από τη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Διχασμένη η Ευρώπη

Αν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν πλέον ένα παλαιστινιακό κράτος, δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου– η Γερμανία και η Ιταλία—έχουν επισημάνει ότι δεν είναι διατεθειμένες να κάνουν το ίδιο στο άμεσο μέλλον.

Η Γερμανία επιμένει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να γίνει μετά το πέρας μιας πολιτικής διαδικασίας που θα καταλήξει στη λύση των δύο κρατών.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε νέες προσαρτήσεις κατεχόμενων παλαιστινιακών περιοχών.

Η Ιταλία εκτίμησε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα είναι «αντιπαραγωγική».

Από την πλευρά του το Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση περιοχών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης αλλά και τη λήψη μέτρων σε βάρος του Παρισιού.

Τυχόν προσαρτήσεις νέων παλαιστινιακών εδαφών ενδέχεται να έχουν αντίθετα από τα επιθυμητά από το Ισραήλ αποτελέσματα και να το αποξενώσουν από χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ήδη τα Εμιράτα, η πιο σημαντική από οικονομική και διπλωματική άποψη χώρα από τα αραβικά κράτη που εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ με βάση τις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, έχει προειδοποιήσει ότι τυχόν νέες προσαρτήσεις θα υπονομεύσουν το πνεύμα της συμφωνίας.

Και οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει με πιθανές επιπτώσεις όσες χώρες λαμβάνουν μέτρα εις βάρος του Ισραήλ.