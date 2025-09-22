Ο Μακρόν αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος από το βήμα του ΟΗΕ – «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε και επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης μιλώντας σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στη Σύνοδο του ΟΗΕ για τη Γάζα.

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε μεταξύ άλλων πως «ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος» και ζήτησε άμεσα την απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατά η Χαμάς, ενώ αναγνώρισε και επίσημα από πλευράς της Γαλλίας το παλαιστινιακό κράτος.

«Θέλουμε δύο κράτη που να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια να γίνουν πραγματικότητα», δήλωσε αρχικά ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Ωστόσο, προς το παρόν, το Ισραήλ επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα με δηλωμένο στόχο την καταστροφή της Χαμάς, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί, τραυματιστεί, πεινάσει, υποστεί τραύματα».

Να σημειωθεί πως η ανακοίνωση του Μακρόν έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στη Νέα Υόρκη.

Ο Μακρόν επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει γαλλική πρεσβεία στο παλαιστινιακό κράτος μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Είμαστε τόσο πεπεισμένοι ότι αυτή η αναγνώριση είναι η μόνη λύση που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ζήσει με ειρήνη, ώστε η Γαλλία δεν έχει παρεκκλίνει ποτέ, παραμένοντας στο πλευρό του Ισραήλ, ακόμη και όταν η ασφάλειά του διακυβευόταν — συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών επιθέσεων», προσθέτει.

«Αυτή η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι μια ήττα για τη Χαμάς». Ο Μακρόν εξήγησε ότι η «ύψιστη προτεραιότητα» είναι η απελευθέρωση των 48 ομήρων και η παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

«Χαιρετίζω τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να το πετύχουν αυτό», λέει. «Ζητώ από το Ισραήλ να μην πράξει τίποτα περισσότερο που θα μπορούσε να ματαιώσει αυτές τις προσπάθειες».

«Ήρθε η ώρα να εκδιώξουμε από αυτά τα εδάφη το αποκρουστικό πρόσωπο της τρομοκρατίας και να οικοδομήσουμε την ειρήνη. Αυτό είναι που μας έφερε εδώ σήμερα, και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να την οικοδομήσουμε», κατέληξε ο Μακρόν.

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαρακτήρισε την αναγνώριση του κράτους από τη Γαλλία «ιστορική και θαρραλέα».

Τουλάχιστον 146 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ωστόσο οι Παλαιστίνιοι έχουν μόνο καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πλήρη ένταξή τους.

Παράλληλα πολλές άλλες χώρες αναμένεται ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης από το βήμα του ΟΗΕ, όπως η Ανδόρα, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μονακό και ο Άγιος Μαρίνος.

Την Κυριακή η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία είχαν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να τόνιζει ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μήνυμα προς Ισραηλινούς και Παλαιστινίους πως «υπάρχει προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον».

«Αυτή η λύση δεν είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς, γιατί σημαίνει ότι η Χαμάς δεν έχει μέλλον – καμία θέση στην κυβέρνηση, καμία θέση στην ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ «να άρει τους απαράδεκτους περιορισμούς στα σύνορα, να τερματίσει αυτές τις σκληρές τακτικές και να επιτρέψει την απρόσκοπτη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας».