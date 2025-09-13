Κόσμος

Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Έκρηξη αναφορών σε «εμφύλιο πόλεμο» στα social media στις ΗΠΑ

Οι αναφορές στον όρο «εμφύλιος πόλεμος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτοξεύτηκαν μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, αποκαλύπτοντας την ακραία πόλωση της αμερικανικής κοινωνίας, αναλύουν οι New York Times
Άνθρωποι συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια αγρυπνίας για τον ακροδεξιό ακτιβιστή και σχολιαστή των ΗΠΑ Τσάρλι Κερκ
Άνθρωποι συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια αγρυπνίας για τον ακροδεξιό ακτιβιστή και σχολιαστή των ΗΠΑ Τσάρλι Κερκ / REUTERS / Adam Gray
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Μόλις λίγα λεπτά μετά τον πυροβολισμό που κόστισαν τη ζωή στον Τσάρλι Κερκ την Τετάρτη (10.09.2025) στη Γιούτα των ΗΠΑ, τα καλέσματα σε «εμφύλιο πόλεμο» πλημμύρισαν τα social media, κυρίως στο X. Ο όρος αναφέρθηκε περισσότερες από 129.000 φορές την ίδια ημέρα και 210.000 την επόμενη, έναντι μέσου όρου 18.000 καθημερινών αναφορών τους προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times.

Η μελέτη των New York Times, βασισμένη σε στοιχεία της εταιρείας Tweet Binder, τονίζει ότι πολλά από τα μηνύματα που περιείχαν τον όρο «εμφύλιος πόλεμος» στις ΗΠΑ αναδημοσιεύθηκαν και σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Truth Social, το TikTok και το Instagram.

Η κινητοποίηση προήλθε κυρίως από Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους, συντηρητικά ΜΜΕ και προσωπικότητες της άκρας δεξιάς. Μεταξύ αυτών, ο Άλεξ Τζόουνς (ιδρυτής του Infowars), η Τσάγια Ράιτζικ (δημιουργός του λογαριασμού LibsofTikTok, γνωστού για τις επιθέσεις στην LGBTQ+ κοινότητα) και ο influencer Άντριου Τέιτ. Ο τελευταίος περιορίστηκε σε ένα λιτό «Civil war» στο X, ανάρτηση που προβλήθηκε πάνω από 16 εκατομμύρια φορές.

Το Καπιτόλιο στην Ουάσινγκτον
Το Καπιτόλιο στην Ουάσινγκτον / REUTERS / Nathan Howard

Μια δυναμική που επανεμφανίζεται

Η έξαρση αυτής της ρητορικής δεν είναι καινούργια: σε κάθε πολιτικά κρίσιμη στιγμή, το φάντασμα του εμφυλίου επιστρέφει στα δίκτυα. Μετά την έφοδο του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο το 2022, οι αναφορές είχαν φτάσει τις 118.000 μέσα σε δύο ημέρες. Τον Ιούλιο του 2024, όταν έγινε απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, οι αναφορές ξεπέρασαν τις 260.000 σε διάστημα 48 ωρών.

Ένας άνδρας κυματίζει μια αμερικανική σημαία έξω από το νεκροτομείο όπου μεταφέρθηκε η σορός του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ
Ένας άνδρας κυματίζει μια αμερικανική σημαία έξω από το νεκροτομείο όπου μεταφέρθηκε η σορός του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ / REUTERS / Thomas Machowicz

Για τον Τζάρεντ Χολτ, ερευνητή της εταιρείας Open Measures που παρακολουθεί διαδικτυακές επιρροές, το φαινόμενο αποδεικνύει ότι η ρητορική περί εμφυλίου δεν είναι πλέον στο περιθώριο: «Ο πραγματικός κίνδυνος είναι ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο “νομιμοποίησης” για απειλές και βία εναντίον πολιτικών αντιπάλων», δήλωσε στους New York Times.

Πολιτικοί και influencers στην πρώτη γραμμή

Την Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντέρικ Βαν Όρντεν κατηγόρησε την αριστερά ότι «οδηγεί την Αμερική σε εμφύλιο πόλεμο». Άλλοι, όπως η Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, απηύθυναν έμμεσες εκκλήσεις για εθνική κινητοποίηση κατά των Δημοκρατικών. Ο influencer Ματ Φόρνεϊ έγραψε ότι «κάθε Δημοκρατικός πολιτικός πρέπει να συλληφθεί».

Ο Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτης του X και το πιο πολυακολουθούμενο πρόσωπο στην πλατφόρμα, ενίσχυσε την ένταση με ένα μήνυμα πολεμικού χαρακτήρα: «Αν δεν μας αφήσουν στην ειρήνη, τότε η επιλογή μας είναι να πολεμήσουμε ή να πεθάνουμε». Η ανάρτησή του προβλήθηκε πάνω από 1,7 εκατομμύρια φορές και συγκέντρωσε περισσότερα από 37.000 likes.

 

Κάποιες φωνές για εκτόνωση

Το βράδυ της Πέμπτης, ορισμένοι συντηρητικοί σχολιαστές προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους. Ο Ντέιβιντ Μπρόντι, από το Christian Broadcasting Network, αναγνώρισε ότι η δολοφονία του Κερκ μπορεί να εκληφθεί ως σήμα για εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ, προσευχόμενος ωστόσο να μη μετατραπεί ποτέ σε βία.

«Πρέπει να προσευχόμαστε όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε, σε ένα πολιτικό τοπίο στις ΗΠΑ που γίνεται ολοένα και πιο διχασμένο.

