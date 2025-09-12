Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Το Time προειδοποιεί για τη δίνη της πολιτικής βίας στην Αμερική

Κόσμος

Ο βίαιος θάνατος του νεαρού συντηρητικού ηγέτη, που έπεσε νεκρός σε πανεπιστημιούπολη, συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και ξυπνά το φάντασμα των πολιτικών δολοφονιών που σημάδεψαν την ιστορία της χώρας
Το εξώφυλλο του περιοδικού Times
Ο Τσάρλι Κερκ γνώριζε καλά τα πανεπιστήμια. Στα 31 του, ως ιδρυτής του Turning Point USA, είχε εξελιχθεί σε μια εμβληματική μορφή της αμερικανικής δεξιάς, λατρεμένος από τους νέους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ και μισητός από τους επικριτές του στις ΗΠΑ. Στις 10 Σεπτεμβρίου, στο Utah Valley University, μιλούσε με φοιτητές σε μια κατάμεστη αυλή όταν σημειώθηκε το μοιραίο: μια σφαίρα από μακριά τον χτύπησε στον λαιμό. Η πανικόβλητη μάζα διαλύθηκε αμέσως.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα. Η ανακοίνωση του θανάτου του από τον Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε τον Λευκό Οίκο όπως και ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Η δολοφονία αυτή, σημειώνει το Time, σε κοινή θέα και μπροστά σε εκατοντάδες μάρτυρες, συμβολίζει το κλίμα οργής που στοιχειώνει τη σύγχρονη Αμερική. Ήδη σημαδεμένη από την επίθεση στο Καπιτώλιο το 2021 και από επιθέσεις εναντίον αιρετών και δημόσιων προσώπων, η αμερικανική κοινωνία βυθίζεται σε μια δίνη όπου η βία γίνεται πολιτική γλώσσα.

Οι ερευνητές που επικαλείται το περιοδικό υπογραμμίζουν έναν εκρηκτικό συνδυασμό: ρητορική μίσους, διάδοση όπλων, παραπληροφόρηση και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Μια απώλεια με ανυπολόγιστες συνέπειες

Το άρθρο του Time εντάσσει τον θάνατο του Κερκ στην αιματηρή παράδοση της αμερικανικής ιστορίας, από τις δολοφονίες των δεκαετιών του ’60 μέχρι τις πιο πρόσφατες πράξεις βίας.

Τέτοια γεγονότα, υπενθυμίζει το περιοδικό, ποτέ δεν είναι μεμονωμένα: αφήνουν βαθιά ίχνη και τροφοδοτούν τις κοινωνικές διαιρέσεις. Για τους συμμάχους του, η απώλειά του είναι όχι μόνο μια τραγική ανθρώπινη απώλεια αλλά και μια απειλή για το μέλλον του συντηρητικού κινήματος.

Άνθρωποι τρέχουν μετά από πυροβολισμό εναντίον του αμερικανού ακροδεξιού ακτιβιστή και σχολιαστή Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα
Κάποιοι αιρετοί, όπως η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πολίνα Λούνα, φοβούνται ότι δεν θα είναι η τελευταία πολιτική δολοφονία σε μια εποχή όπου το ιδεολογικό μίσος μετατρέπεται σε όπλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, προειδοποιούν οι αναλυτές, ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, ως σημείο καμπής που θα ριζοσπαστικοποιήσει ακόμη περισσότερο μια Αμερική ήδη στο χείλος της ανάφλεξης.

Από νεαρός ακτιβιστής σε σύμβολο του MAGA

Με καταγωγή από προάστιο του Σικάγου, ο Κερκ στράφηκε πολύ νωρίς στον συντηρητικό ακτιβισμό. Στα 18 του ίδρυσε το Turning Point USA, μια φοιτητική οργάνωση που χρηματοδοτήθηκε από πλούσιους Ρεπουμπλικάνους δωρητές. Η στρατηγική του ήταν ξεκάθαρη: να κατακτήσει τα campus καταγγέλλοντας «την αριστερή προκατάληψη» στον ακαδημαϊκό χώρο.

Η φήμη του εκτοξεύθηκε μέσα από προκλητικές καμπάνιες όπως η Professor Watchlist και μέσα από ακραίες θέσεις για τις μάσκες, τη μετανάστευση ή το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων.

Άνθρωποι συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ
Σύντομα το Turning Point μετατράπηκε σε μηχανισμό επιρροής: ένα δίκτυο μέσων ενημέρωσης, εργαλείο κινητοποίησης ψηφοφόρων και κέντρο ιδεολογικής εκπαίδευσης. Ο Κερκ αναδείχθηκε σε άμεσο σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στις εκλογές του 2024, όπου η οργάνωσή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη των Ρεπουμπλικάνων στην Αριζόνα.

Με το καθημερινό του podcast, που ακολουθούσαν εκατομμύρια ακροατές, μετέτρεψε τη φωνή του σε μεγαφωνική εγκατάσταση του τραμπισμού.

