Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αδιανόητη δήλωση του υπόπτου Τάιλερ Ρόμπινσον για το κίνητρο του φόνου – «Το μίσος δεν διαπραγματεύεται»

Το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ανήκει στον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον - Σήμερα θα εμφανιστεί στο δικαστήριο
Τάιλερ Ρόμπινσον
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον που δολοφόνησε τον ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ / Utah Department of Public Safety / Handout via REUTERS

Έξι μέρες μετά τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που συγκλόνισε την Αμερική, η έρευνα επικεντρώνεται στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που συνελήφθη για την δολοφονία αλλά – μέχρι αυτήν την ώρα – δεν συνεργάζεται με τις Αρχές.

Το FBI εντόπισε DNA του Τάιλερ Ρόμπινσον στο σημείο του εγκλήματος, και οι Αρχές αναζητούν το κίνητρο του δολοφόνου του 31χρονου ακτιβιστή την ώρα που μιλούσε σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ δικαιολόγησε τις πράξεις του λέγοντας ότι «το μίσος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης», όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Ο επικεφαλής του FBI, ο οποίος θα κληθεί να λογοδοτήσει την Τρίτη ενώπιον της Γερουσίας για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την έρευνα, αποκάλυψε το συγκλονιστικό κίνητρο του 22χρονου Tάιλερ Ρόμπινσον. «Θα σας πω τι βρέθηκε σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες, μια ανταλλαγή μηνυμάτων, όπου ο ύποπτος ανέφερε συγκεκριμένα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι θα το έκανε», δήλωσε ο Πατέλ στο Fox News.

Πρόσθεσε ότι όταν ρωτήθηκε ο Ρόμπινσον γιατί σκότωσε τον συντηρητικό influencer, απάντησε: «Κάποια μίση δεν διαπραγματεύονται».

Ο Ρόμπινσον, που συνελήφθη ύστερα από 33ωρο ανθρωποκυνηγητό, κρατείται χωρίς εγγύηση στην φυλακή της κομητείας Γιούτα και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη. Κατηγορείται για δολοφονία με επιβαρυντικά στοιχεία, παράνομη χρήση όπλου και παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Ο εισαγγελέας της Πολιτείας, Ντέρεκ Μπράουν, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να ζητηθεί η θανατική ποινή.

Ο 22χρονος τελεί υπό ειδική επιτήρηση και αναμένει ψυχιατρική αξιολόγηση, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν καταγραφεί αυτοκτονικές τάσεις. 

