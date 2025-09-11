Κόσμος

Δολοφονία Τσάρλι Κέρκ: Οι ΗΠΑ δεν θα χορηγούν βίζα ή θα απελαύνουν όσους την υποστηρίζουν

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λαντάου, δήλωσε ότι προσωπικά αισθάνεται αηδιασμένος από ορισμένες αναρτήσεις που είδε μετά την δολοφονία
Ο Τσάρλι Κέρκ
REUTERS/Caitlin O'Hara

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (State Department), προειδοποιεί τους αλλοδαπούς αιτούντες και κατόχους βίζας ότι μπορεί να τους αρνηθεί τη χορήγηση βίζας ή να τους απελάσει εάν αυτοί υποστηρίζουν ή χλευάζουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σε μια ασυνήθιστη ανάρτηση στο Χ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε ότι προσωπικά αισθάνεται αηδιασμένος από ορισμένες αναρτήσεις που είδε μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, ενώ πρόσθεσε ότι έχει δώσει εντολή στους προξενικούς αξιωματούχους «να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες».

«Υπό το φως της χθεσινής φρικτής δολοφονίας ενός κορυφαίου πολιτικού προσώπου, θέλω να υπογραμμίσω ότι αλλοδαποί που δοξάζουν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες στη χώρα μας», ανέφερε ο Λαντάου.

Ο ίδιος ζήτησε επίσης από χρήστες των social media να τον ειδοποιούν σε περίπτωση που δουν κάποια σχετική ανάρτηση.

Πριν λίγους μήνες μάλιστα, ο Λαντάου είχε ανακοινώσει ότι ανακάλεσε τις βίζες του Βρετανού καλλιτέχνη punk-rap Bob Vylan και της ομάδας του, αφού είχαν παρακινήσει το κοινό να φωνάζει συνθήματα «θάνατος στον ισραηλινό στρατό».

