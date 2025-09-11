Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το ευρωκοινοβούλιο είπε «όχι» στην τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του

Μία ομάδα δεξιών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε την Πεμπτη 11.09.2025, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, του συντηρητικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Ο Τσάρλι Κερκ πραγματοποιούσε ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ την Τετάρτη, όταν πυροβολήθηκε, πιθανότατα από ελεύθερο σκοπευτή, και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Τσάρλι Βάιμερς, ευρωβουλευτή των δεξιών Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), ως συμβολικό μέτρο «για να δηλώσουμε ότι το δικαίωμά μας στην ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να σβήσει», σύμφωνα με το Politico και απορρίφθηκε από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα απέρριψε την πρόταση, με εκπρόσωπο της προέδρου του Κοινοβουλίου να δηλώνει στο Politico: «Η τήρηση σιγής ανακοινώνεται από την πρόεδρο κατά την έναρξη της ολομέλειας». Η έναρξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Στον ευρωβουλευτή επέτρεψαν να κάνει μια δήλωση σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με τον ίδιο να ξεκινά την τοποθέτησή του και στη συνέχεια να προσπαθεί να παραχωρήσει τον χρόνο που του απέμεινε σε έναν σιωπηρό φόρο τιμής. Η αντιπρόεδρος όμως του Κοινοβουλίου που προέδρευε της συνεδρίασης, η Καταρίνα Μπάρλεϊ από την ομάδα S&D, τον διέκοψε – προκαλώντας την κατακραυγή των δεξιών και ακροδεξιών ευρωβουλευτών που χτυπούσαν τα έδρανα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ευρωβουλευτής Dominik Tarczyński, ανέφερε σχετικά με το γεγονός σε ανάρτησή του στο X: «Ως συντηρητικοί ζητήσαμε στην Ευρωπαϊκή Βουλή να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ. Η αριστερά, που αυτοαποκαλείται δημοκρατική, φυσικά το αρνήθηκε. Είναι ίδιοι παντού… Ακόμη και μπροστά στον θάνατο, είναι ανίκανοι να δείξουν ανθρώπινη συμπόνια.

Γι’ αυτό θα οργανώσω μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμήσω τον Τσάρλι Κερκ. Η κληρονομιά του θα αποδώσει καρπούς…».

As conservatives, we requested a minute of silence in the European Parliament to honor Charlie Kirk. The left, calling themselves democrats, naturally refused. They are the same everywhere… Even in the face of death, they are incapable of showing human compassion. Therefore, I… pic.twitter.com/2o9vUljGLA — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) September 11, 2025

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ ήταν σημαντική φιγούρα της συντηρητικής πολιτικής σκηνής και συνεχιστής του MAGA στα μέσα ενημέρωσης και η δολοφονία του προκάλεσε κύμα θλίψης, μεταξύ άλλων και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ανησυχία για ένα νέο κύμα βίας που ενδέχεται να ξεσπάσει από τη δολοφονια του στις ΗΠΑ.