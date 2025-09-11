Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Έχουμε καθαρό βίντεο και φωτογραφίες του δράστη – Εντοπίσαμε το όπλο του» λέει το FBI

Αξιωματούχοι του FBI έδωσαν σήμερα (11.09.2025) νέες πληροφορίες στην δημοσιότητα σχετικά με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβοληθηκε εν ψυχρώ κατά την διάρκεια ομιλίας του χθες Τετάρτη (10.09.2025) σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα.

Ειδικότερα, ο πράκτορας του FBI Ρόμπερτ Μπολς αναφέρθηκε αρχικά ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ είναι ακόμα σε εξέλιξη, με πολιτειακές και ομοσπονδιακές δυνάμεις να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Στην συνέχεια διευκρίνισε ότι έχουν φωτογραφίες του δράστη, ο οποίος φαίνεται πως είναι φοιτητής και πως οι αρχές έχουν στην κατοχή τους πλάνα και καθαρό βίντεο από τον ίδιο, ωστόσο δεν θα τα δημοσιεύσουν ακόμα.

Το FBI ανακοίνωσε ότι έχουν στην κατοχή τους και το τυφέκιο που χρησιμοποιήθηκε.