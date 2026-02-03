Κόσμος

Δολοφονήθηκε ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι, γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης

Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι
Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι / Photo / X

Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι, γιος του Μουαμάρ Καντάφι, δολοφονήθηκε σύμφωνα με δημόσια επιβεβαίωση του πολιτικού του συμβούλου Αμπντουλάχ Οθμάν Αντουραχίμ, βάζοντας τέλος σε χρόνια μυστικότητας και εικασιών στη Λιβύη γύρω από την τύχη του μετά την πτώση και τον θάνατο του πατέρα του από επαναστάτες τον Φεβρουάριο του 2011.

Ο 53χρονος Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι καταζητούνταν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 δικαστήριο στη Λιβύη τον καταδίκασε ερήμην σε θάνατο για τον ρόλο του στην καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων του 2011 που οδήγησαν στην πτώση του πατέρα του, Μουαμάρ Καντάφι, αργότερα ωστόσο, του δόθηκε αμνηστία.

Σε ανάρτηση στο Facebook, ο Αντουραχίμ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σαΐφ αλ-Ισλάμ, στην πρώτη άμεση παραδοχή από άτομο του πολιτικού του κύκλου. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από ώρες αναφορών στη Λιβύη ότι ο Σαΐφ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια συγκρούσεων κοντά στην Αλ-Χαμάντα.

Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, προηγούμενες πληροφορίες συνέδεαν τον θάνατό του με ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή. Ορισμένες αναφορές ρίχνουν την ευθύνη στην 444η Ταξιαρχία, κατηγορίες που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά με επίσημες δηλώσεις.

Το Al Arabiya μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή κοντά στην οικογένεια Καντάφι, ότι ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στον κήπο του σπιτιού του στην πόλη Ζεντέν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δράστες ήταν τέσσερα άτομα που στη συνέχεια διέφυγαν.

Η παρατεταμένη απουσία του από τη δημόσια ζωή δεν μείωσε την πολιτική του επιρροή. Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ παρέμενε μια διχαστική προσωπικότητα, που αναφερόταν συχνά σε συζητήσεις για εκλογές, εθνική συμφιλίωση και το μέλλον της διχασμένης Λιβύης. Για κάποιους συμβόλιζε τη συνέχεια και το χαμένο κράτος, ενώ για άλλους αποτελούσε μια ανεπίστρεπτη κληρονομιά αυταρχικής διακυβέρνησης.

 

Την ίδια στιγμή, η διάψευση της 444ης Ταξιαρχίας δεν συνοδεύτηκε από εναλλακτική εκδοχή των γεγονότων ούτε από διευκρινίσεις σχετικά με τυχόν απώλειες κατά τις συγκρούσεις κοντά στην Αλ-Χαμάντα.

Οι κρατικοί θεσμοί της Λιβύης δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημες ανακοινώσεις για τον θάνατο του Σαΐφ αλ-Ισλάμ ή για τις συνθήκες γύρω από αυτόν, με αποτέλεσμα το ζήτημα να παρουσιάζεται κυρίως μέσα από δηλώσεις ένοπλων ομάδων και μεμονωμένων πολιτικών προσώπων και όχι από κρατική αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
122
111
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο πρώην σύζυγος της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του
Ο κατηγορούμενος πλέον Στίβενσον, υπήρξε παντρεμένος με την Τζιλ Τρέισι Τζέικομπς - γνωστή ως Τζιλ Μπάιντε, σύζυγος του Τζο Μπάιντεν - από τον Φεβρουάριο του 1970 έως τον Μάιο του 1975
William Stevenson και Jill Biden
Συνελήφθη υπάλληλος του πολωνικού υπουργείου Άμυνας ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Η Βαρσοβία έχει κατηγορήσει τη Μόσχα για «υβριδικό πόλεμο», δηλαδή κατασκοπεία, δολιοφθορές, εισβολές drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, καθώς και αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λευκορωσία
Πολωνική αστυνομία
Newsit logo
Newsit logo