Δούναβης: Η ξηρασία αποκαλύπτει τη χαμένη γέφυρα του Κωνσταντίνου

Οι πρωτοφανείς εικόνες από τον Δούναβη στη Βουλγαρία αποτυπώνουν τις συνέπειες της έντονης ξηρασίας που πλήττει φέτος την Ευρώπη, αλλά και μια απρόσμενη αρχαιολογική αποκάλυψη. Η σημαντική υποχώρηση της στάθμης του ποταμού έφερε στην επιφάνεια τμήματα από τα θεμέλια της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου, ενός από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εικόνες που καταγράφονται σε φωτογραφίες και εναέρια πλάνα των ερευνητών.

Η εικόνα του Δούναβη στη Βουλγαρία, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες από την περιοχή του χωριού Γίγκεν, προσφέρει στους αρχαιολόγους μια εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν το μνημείο στο φυσικό του περιβάλλον.

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«Η φύση αποκαλύπτει για λίγο ένα αντικείμενο που συνήθως παραμένει κρυμμένο κάτω από τα νερά του Δούναβη. Μας δίνεται η σπάνια ευκαιρία να το παρατηρήσουμε, να το τεκμηριώσουμε και να το μελετήσουμε», δήλωσε ο αρχαιολόγος Πάβελ Ποπόφ από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο του Πλέβεν.

Τα θεμέλια της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου στον Δούναβη, κοντά στο Γίγκεν της Βουλγαρίας, όπως καταγράφηκαν με drone μετά την πτώση της στάθμης του ποταμού (Πηγή φωτογραφίας: Pavel Popov / Pleven Regional History Museum / REUTERS)

Τα θεμέλια της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου στον Δούναβη, κοντά στο Γίγκεν της Βουλγαρίας, όπως καταγράφηκαν με drone μετά την πτώση της στάθμης του ποταμού (Πηγή φωτογραφίας: Pavel Popov / Pleven Regional History Museum / REUTERS)

Τα θεμέλια της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου στον Δούναβη, κοντά στο Γίγκεν της Βουλγαρίας, όπως καταγράφηκαν με drone μετά την πτώση της στάθμης του ποταμού (Πηγή φωτογραφίας: Pavel Popov / Pleven Regional History Museum / REUTERS)

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα της ρωμαϊκής μηχανικής

Η πέτρινη γέφυρα κατασκευάστηκε κατ’ εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ και εγκαινιάστηκε το 328 μ.Χ., συνδέοντας την αρχαία πόλη Ούλπια Οίσκο με τη Σουκιδάβα, στη σημερινή Ρουμανία. Με μήκος που ξεπερνούσε τα δύο χιλιόμετρα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες γέφυρες της αρχαιότητας, αν και χρησιμοποιήθηκε μόνο για λίγες δεκαετίες, πριν καταστραφεί, πιθανότατα γύρω στο 367 μ.Χ.

Η ξηρασία αποκάλυψε τα θεμέλια

Οι αλλεπάλληλοι καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη έχουν προκαλέσει σημαντική πτώση της στάθμης μεγάλων ποταμών, όπως ο Δούναβης και ο Ρήνος, αποκαλύπτοντας τμήματα ιστορικών μνημείων που επί δεκαετίες παρέμεναν βυθισμένα.

Εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία, ομάδα του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου του Πλέβεν πραγματοποίησε εναέρια αποτύπωση των θεμελίων της γέφυρας με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι ερευνητές χαρτογράφησαν και φωτογράφισαν τα ορατά λείψανα του μνημείου, αξιολογώντας παράλληλα την κατάσταση διατήρησής τους, ενώ οι εικόνες αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω μελέτη ενός από τα σημαντικότερα έργα της ρωμαϊκής μηχανικής.