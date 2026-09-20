Ο Ντόναλντ Τραμπ έτοιμος να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινική Δικαστήριο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τόνισε σήμερα σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις που ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ θα απαγορεύουν τις περισσότερες συναλλαγές με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά από μια περίοδο χάριτος έξι έως επτά μηνών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας.

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Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση και θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίο.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν ακόμη και εντός της εβδομάδας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ή τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένη απόφαση, επανέλαβε ωστόσο τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι το ΔΠΔ συνιστά απειλή για την αμερικανική κυριαρχία.

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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους του Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων ο πρώην γενικός εισαγγελέας Καρίμ Χαν, η πρόεδρος του ΔΠΔ Τομόκο Ακάνε, δικαστές και οι δύο αναπληρωτές εισαγγελείς του Δικαστηρίου, καθώς και ο επικεφαλής εισαγγελέας στην υπόθεση που αφορά τον Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, αυτή τη φορά εξετάζονται πολύ αυστηρότερα μέτρα, τα οποία δεν θα στοχεύουν μόνο μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά ένα ευρύτερο φάσμα συναλλαγών με το ίδιο το ΔΠΔ.

Από τις προβλεπόμενες κυρώσεις αναμένεται να εξαιρεθούν συναλλαγές που σχετίζονται με υπηρεσίες επικοινωνιών.

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι σημαντικοί υποστηρικτές του ΔΠΔ, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, έχουν δεσμευθεί να προστατεύσουν το Δικαστήριο από τις επιπτώσεις των αμερικανικών μέτρων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές με ποιον ακριβώς τρόπο θα το πράξουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ζητήσει από τις τράπεζες των κρατών-μελών να συνεχίσουν να συνεργάζονται με το ΔΠΔ, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.