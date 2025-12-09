Δραματική έκκληση σε 18 εκατ. Αμερικανούς στη Νότια Καλιφόρνια: «Μείνετε στα σπίτια σας» – Τοξικός αέρας «πνίγει» πόλεις και απειλεί ζωές

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νότια Καλιφόρνια, καθώς ένα ασφυκτικό, τοξικό νέφος έχει καλύψει ολόκληρες πόλεις με τις αρχές να απευθύνουν δραματική έκκληση σε περισσότερους από 18 εκατομμύρια Αμερικανούς: «Μείνετε μέσα, μην εκτίθεστε στον αέρα».

Η προειδοποίηση-σοκ, που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μεσάνυχτα και αφορά τεράστιες περιοχές της Νότιας Καλιφόρνιας. Οι μετρήσεις δείχνουν επικίνδυνα αυξημένα επίπεδα PM2.5 – μικροσκοπικά σωματίδια που συνδέονται με καρκίνο, καρδιακά επεισόδια και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της South Coast AQMD, οι ρύποι αυτοί προέρχονται κυρίως από τα οχήματα, τη βιομηχανία και την καύση ξύλων και έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν «ανθυγιεινά έως επικίνδυνα». Τα σωματίδια εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και περνούν στην κυκλοφορία του αίματος, αποτελώντας σοβαρή απειλή ακόμη και για υγιείς ενήλικες.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα σε ολική απαγόρευση καύσης ξύλων σε περιοχές με εκατομμύρια κατοίκους: Λος Άντζελες, Όραντζ Κάουντι, Inland Empire, Σαν Μπερναντίνο και Ρίβερσαϊντ.

«Περιορίστε κάθε εξωτερική δραστηριότητα και κλειστείτε μέσα με πόρτες και παράθυρα ερμητικά κλειστά», προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν καθαριστές αέρα και κλιματιστικά και να αποφεύγουν συστήματα εξαερισμού που τραβούν αέρα απ’ έξω.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν γρήγορα: πονοκέφαλοι, έντονος βήχας, κάψιμο στον λαιμό, δύσπνοια, εξάντληση. Για άτομα με καρδιακά και πνευμονικά προβλήματα, ηλικιωμένους και παιδιά, ο κίνδυνος είναι πολλαπλάσιος, με αυξημένες πιθανότητες για εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Το τοξικό πέπλο οφείλεται σε καιρικά φαινόμενα που εγκλωβίζουν τους ρύπους χαμηλά στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα «καπάκι καπνού» πάνω από κοιλάδες, παράκτιες ζώνες και πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Οι Αρχές παραδέχονται ότι ο συνδυασμός άπνοιας, αυξημένης χρήσης τζακιών και έντονης κυκλοφορίας λόγω εορταστικής περιόδου έχει οδηγήσει σε μια από τις χειρότερες εξάρσεις ρύπανσης των τελευταίων ετών. Προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείεται να εκδοθούν νέες απαγορεύσεις και συναγερμοί.