Νεπάλ: Παιδί κουβαλάει στην πλάτη την αδελφή του και ψάχνει απεγνωσμένα τους γονείς τους

Δραματικές ώρες ζει το Νεπάλ μετά τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες έφτασε τους 903 και 4.247 άνθρωποι αγνοούνται. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν διασωθεί 10.451 άτομα, ενώ περίπου 200 άγνωστοι σοροί θάφτηκαν σε δάσος καθώς οι καταψύκτες τελειώνουν.

Το βίντεο που έρχεται από το Νεπάλ είναι γροθιά στο στομάχι. Ένα μικρό παιδί κουβαλάει στην πλάτη του την μικρότερη αδελφή του και περιπλανιέται αναζητώντας τους γονείς τους. Στα πρόσωπά τους αποτυπώνεται η αγωνία και η απόγνωση. Το κοριτσάκι κλαίει.

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Οι γρατζουνιές και τα σημάδια μαρτυρούν τις δύσκολες στιγμές που έχουν περάσει.

Heart-Wrenching Pictures from Nepal. A small child is taking care of his little sister and searching for his parents.



Look at the pain and scratches on their faces.#Nepal pic.twitter.com/pXSsXhBxfX — Anish Chaurasiya (@MrcuteAnish) August 30, 2026

Το βίντεο που αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της καταστροφής. Οικογένειες και συγγενείς αγνοουμένων συρρέουν σε νοσοκομεία και νεκροτομεία για να βρουν αγαπημένα τους πρόσωπα, ιδίως στην Μπαρατπούρ, στο νότιο Νεπάλ, όπου φωτογραφίες των προσώπων πτωμάτων παρελαύνουν σε οθόνη σε αίθουσα υποδοχής.