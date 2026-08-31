Κόσμος

Νεπάλ: Παιδί κουβαλάει στην πλάτη την αδελφή του και ψάχνει απεγνωσμένα τους γονείς τους

Στα πρόσωπά τους αποτυπώνεται η αγωνία και η απόγνωση
Παιδιά στο Νεπάλ ψάχνουν για τους γονείς τους
Παιδιά στο Νεπάλ ψάχνουν για τους γονείς τους
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δραματικές ώρες ζει το Νεπάλ μετά τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες έφτασε τους 903 και 4.247 άνθρωποι αγνοούνται. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν διασωθεί 10.451 άτομα, ενώ περίπου 200 άγνωστοι σοροί θάφτηκαν σε δάσος καθώς οι καταψύκτες τελειώνουν.

Το βίντεο που έρχεται από το Νεπάλ είναι γροθιά στο στομάχι. Ένα μικρό παιδί κουβαλάει στην πλάτη του την μικρότερη αδελφή του και περιπλανιέται αναζητώντας τους γονείς τους. Στα πρόσωπά τους αποτυπώνεται η αγωνία και η απόγνωση. Το κοριτσάκι κλαίει.

Οι γρατζουνιές και τα σημάδια μαρτυρούν τις δύσκολες στιγμές που έχουν περάσει.

Το βίντεο που αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της καταστροφής. Οικογένειες και συγγενείς αγνοουμένων συρρέουν σε νοσοκομεία και νεκροτομεία για να βρουν αγαπημένα τους πρόσωπα, ιδίως στην Μπαρατπούρ, στο νότιο Νεπάλ, όπου φωτογραφίες των προσώπων πτωμάτων παρελαύνουν σε οθόνη σε αίθουσα υποδοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
207
158
107
73
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo