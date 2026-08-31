Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Μας παρακαλούσαν, γινόταν μάχη στη θάλασσα» λέει ο επιχειρηματίας που έσωσε 50 άτομα

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές για τις πρώτες στιγμές μετά την ανατροπή και τη βύθιση του καταμαράν στα ανοικτά της Κερύνειας. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 18 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο επιχειρηματίας θαλάσσιων δραστηριοτήτων Φιράτ Γκεντζέρ, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν για βοήθεια με το σκάφος του, περιέγραψε τη δραματική επιχείρηση διάσωσης και τη μάχη των επιβατών για να κρατηθούν στη ζωή ανοιχτά της Κερύνειας μετά την ανατροπή του καταμαράν.

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Μιλώντας στο MYK Haber, ο Γκεντζέρ ανέφερε ότι μετέφερε συνολικά περίπου 50 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφη και μικρά παιδιά. Όπως εξήγησε, το πλοίο είχε αναχωρήσει το πρωί, την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν στην παραλία του Lords Palace Hotel, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα θαλάσσια σπορ.

Οι καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με την περιγραφή του, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τη θάλασσα να είναι έντονα φουρτουνιασμένη. Μάλιστα, βλέποντας το πλοίο να αποπλέει, ο ίδιος και όσοι βρίσκονταν μαζί του αναρωτήθηκαν αν γίνεται να ταξιδεύει με τέτοιο καιρό. Λίγη ώρα αργότερα, ο Γκεντζέρ παρατήρησε κάτι πορτοκαλί να ανοίγει ή να εκτοξεύεται προς τη θάλασσα. Όταν το ίδιο συνέβη άλλες τρεις φορές, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Επικοινώνησε τότε με την «ακτοφυλακή» στα κατεχόμενα, από την οποία, όπως υποστήριξε, ενημερώθηκε αρχικά ότι δεν είχε υπάρξει κάποια σχετική ειδοποίηση. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο, δέχθηκε τηλεφώνημα με την πληροφορία ότι «το πλοίο βυθίζεται».

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«Το σκάφος μας ήταν στη στεριά. Το ρίξαμε στο νερό και ήμουν από τους πρώτους που έφτασαν εκεί», ανέφερε.

A passenger ferry carrying 270 people has capsized off northern Cyprus.



Some of the passengers have been rescued, but 99 are yet to be reached. The mayor of Kyrenia described the situation as “very serious”.https://t.co/k9vHkM27Jv pic.twitter.com/opvSc1WSFC — Sky News (@SkyNews) August 30, 2026

«Άνθρωποι μας παρακαλούσαν: Σώστε με»

Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια αγωνιώδης επιχείρηση περισυλλογής ανθρώπων από τη θάλασσα. Ο Γκεντζέρ, μαζί με στελέχη της ακτοφυλακής, προσπαθούσε να ανεβάσει στο σκάφος του όσους περισσότερους επιβάτες μπορούσε.

Όπως είπε, αρχικά επιβιβάστηκαν περίπου 35 με 40 άτομα. Όταν το σκάφος έφτασε πλέον στα όρια της χωρητικότητάς του, η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στη διάσωση βρεφών και παιδιών από τις σωσίβιες σχεδίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφερε να μεταφέρει περίπου 15 – 20 παιδιά.

Οι σκηνές που περιέγραψε ήταν δραματικές. «Μέσα στη θάλασσα γινόταν μάχη για τη ζωή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι άνθρωποι που βρίσκονταν στο νερό τους παρακαλούσαν να τους σώσουν. Προτεραιότητα, όπως είπε, δόθηκε σε όσους βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα παιδί που είχε τραυματιστεί στο πόδι.

Ο Γκεντζέρ υποστήριξε ακόμη ότι κατά την ανατροπή του πλοίου αρκετές σωσίβιες σχεδίες παρασύρθηκαν από τα κύματα. Ορισμένες από αυτές ήταν άδειες, καθώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, επιβάτες δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν σε αυτές. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός της τραγωδίας ενδέχεται να αποδειχθεί βαρύτερος.

Νέο βίντεο μέσα από το καταμαράν – Οι επιβάτες ζητούν από τον καπετάνιο να επιστρέψει

Την ίδια ώρα ένα βίντεο ντοκουμένο μέσα από το καταμαράν βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό ακούγονται οι επιβάτες του πλοίου να ζητούν επανειλημμένα από τον καπετάνιο να επιστρέψει στην Κύπρο, πριν τη μοιραία ανατροπή του.

🟠 UPDATE: Passengers aboard the FILOJET ferry can be heard repeatedly asking the captain to turn back to Cyprus before the vessel later capsized.



At least eight people have died. The captain and crew are now under investigation.



Source: Reuters, Associated Press pic.twitter.com/0uXDWd99Qm — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 30, 2026

συγκλονίζει και το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που το πλοίο αναποδογυρίζει και οι επιβάτες εκτοξεύονται ο ένας πάνω στον άλλον μέσα στην καμπίνα.

Girne-Taşucu FİLOJET faciasından yeni görüntüler…



Geminin alabora olduğu sırada yolcuların kabin içinde birbirlerinin üzerine savrulduğu anlar kamerada.



241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişi için aramalar ikinci günde sürüyor.#FİLOJET #Girne #Taşucu pic.twitter.com/ASv3plE2YR — The Maritime Voice (@MaritimeVoice) August 31, 2026

Η κατάθεση του καπετάνιου – «Έσπασε η πλώρη»

Ενώπιον του λεγόμενου «δικαστηρίου» της κατεχόμενης Κερύνειας οδηγήθηκαν ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας υπάλληλος της εταιρείας του επιβατηγού Filo Jet, μετά το χθεσινό (30.08.2026) πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στα ανοικτά της Κερύνειας. Σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, η ανατροπή του πλοίου προκλήθηκε όταν η πλώρη του υπέστη ζημιές από τα κύματα.

Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε μετά τη σύλληψη του καπετάνιου Μ.Ö., επτά μελών του πληρώματος και ενός υπαλλήλου της εταιρείας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του λεγόμενου «δικαστηρίου» Κερύνειας, καθώς οι κατοχικές αρχές στη βόρεια Κύπρο διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και ενδεχόμενες ευθύνες για τους θανάτους.

Αφού επιβεβαιώθηκαν οι ταυτότητες των κατηγορουμένων, ο δικαστής διέταξε να προσαχθούν ενώπιον του δικαστηρίου και τα επτά άτομα που καταζητούνται για «πρόκληση θανάτου εξ αμελείας». Η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε να συνεχιστεί στις 11:30, με την προσαγωγή των συγκεκριμένων προσώπων.

Στις καταθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου, ο καπετάνιος και τα μέλη του πληρώματος υποστήριξαν ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν η πλώρη του πλοίου υπέστη ζημιές από τα κύματα. Παράλληλα υποστήριξαν ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν παρουσίαζαν πρόβλημα κατά την αναχώρηση και ότι το πλοίο διέθετε τις απαιτούμενες άδειες ναυσιπλοΐας και λειτουργίας του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην κατάθεσή του ο καπετάνιος υποστήριξε ότι «η πλώρη έσπασε από τα κύματα».

Τα στοιχεία που ζητά το δικαστήριο

Το «δικαστήριο» στο ψευδοκράτος ζήτησε να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται εάν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες.

Συγκεκριμένα, το «δικαστήριο» ζήτησε τη συλλογή τεχνικών δεδομένων, την εξέταση μαρτύρων, ενημέρωση σχετικά με το εάν έχει ξεκινήσει αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία, καθώς και τη συμπλήρωση των υπόλοιπων σχετικών εγγράφων.

Ανατροπή κατά την επιστροφή

Το Filo Jet, ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτσού Μερσίνης, άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερύνειας το απόγευμα της Κυριακής (30.08.2026).

Το πλοίο επιχείρησε να επιστρέψει στην Κερύνεια, όμως ανατράπηκε κατά την προσπάθεια επιστροφής του στο λιμάνι.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 241 άνθρωποι διασώθηκαν, 8 έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για 18 αγνοούμενους συνεχίζονται.