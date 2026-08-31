Εκτέλεσαν ιστορικό ηγετικό στέλεχος της Καμόρα – Ο 68χρονος Ραφαέλο Αφέλτα δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μέσα στο αμάξι του

Θύμα εν ψυχρώ δολοφονίας έπεσε ο 68χρονος αρχηγός της Καμόρα, Ραφαέλο Αφέλτα, γνωστός και ως «Burraccione». Ο Αλφέτα, ιστορική μορφή της μαφίας στην Νάπολη, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε ενέδρα στην ορεινή περιοχή των Βουνών Λατάρι και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ή αναζωπύρωσης βεντέτας.

Ο Αφέλτρα θεωρούνταν ιστορικός αρχηγός της φατρίας Αφέλτρα-Ντι Μαρτίνο στο Πιμόντε και «αφεντικό» της Καμόρα. Είχε πρωταγωνιστήσει στη διαμάχη μεταξύ των φατριών Ντ’Αλεσάντρο και Ιμπαράτο, η οποία συγκλόνισε την περιοχή στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κατά τη δεκαετία του 1990. Ήταν ελεύθερος τα τελευταία τρία χρόνια , αφού είχε εκτίσει ποινή για εκβιασμούς.

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Δολοφονήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (30.085.2026) από άγνωστους εκτελεστές που τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν σε ενέδρα, κοντά σε κτήμα που είχε στην περιχοή. Ο 68χρονος αιφνιδιάστηκε από τους εκτελεστές ενώ οδηγούσε ένα Fiat Panda.

Camorra, ucciso il boss Raffaele Afeltra: era tornato in libertà https://t.co/AvM6V3xkM6 — Corriere della Sera (@Corriere) August 31, 2026





Η ιταλική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζουν τις κινήσεις του Αφέλτρα, τις επαφές του, αναζητώντας απαντήσεις στο γιατί ο 69χρονος μπήκε στο στόχαστρο και ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του.