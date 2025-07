Δυστύχημα στο Βιετνάμ: 34 νεκροί εκ των οποίων 8 παιδιά από την ανατροπή τουριστικού σκάφους στον κόλπο Χα Λονγκ

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (19.07.2025) στο Βιετνάμ, όταν ένα τουριστικό σκάφος ανετράπη, ενώ έπλεε στον κόλπο Χα Λονγκ, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Βιετνάμ, το «Wonder Sea» έπλεε στον κόλπο Χα Λονγκ με περίπου 50 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πέντε μελών του πληρώματος, όταν περί τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα) ισχυροί άνεμοι στην περιοχή κατάφεραν να ανατρέψουν το τουριστικό σκάφος.

«Το απόγευμα της 19ης Ιουλίου το τουριστικό σκάφος Wonder Sea με 53 επιβαίνοντες ανατράπηκε. Η ακτοφυλακή διέσωσε 11 άτομα και ανέσυρε 34 πτώματα» ανέφερε ο ενημερωτικός ιστότοπος VNExpress.

Boat capsizes in Vietnam’s Ha Long Bay: 53 people on board



The vessel Wonder Sea overturned due to a thunderstorm and strong winds. At least 34 people have died, while 11 have been rescued.



One of the survivors — a 10-year-old boy — was pulled out of a flooded cabin after four… pic.twitter.com/HVvrcDVWPi