Δυτική Όχθη: Δύο μαχητές της οργάνωσης «Ισλαμικός Τζιχάντ» σκοτώθηκαν από δυνάμεις του Ισραήλ

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα (16.04.2025) ότι σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους «τρομοκράτες» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε περιοχή όπου η οργάνωση «Ισλαμικός Τζιχάντ» δήλωσε ότι δύο μαχητές της έχασαν την ζωή τους.

Τόσο οι αρχές του Ισραήλ όσο και ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών στη Μισίλια, ένα χωριό κοντά στην Τζενίν στην βόρεια Δυτική Όχθη.

«Μετά από ανταλλαγή πυρών, οι τρομοκράτες Μοχάμαντ Ζακάρνεχ και Μαρούχ Χουζάιμια (…) εξοντώθηκαν» ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ.

Ο Ζακάρνεχ ήταν καταζητούμενος για τη συμμετοχή του «στη φονική τρομοκρατική επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στην πόλη Αλ Φουντούκ, κατά την οποία δολοφονήθηκαν τρεις Ισραηλινοί πολίτες», πρόσθεσε στην συνέχεια.

Ο Χουζάιμια ήταν επίσης καταζητούμενος για τον ίδιο λόγο. Είχε απελευθερωθεί από τις ισραηλινές φυλακές κατά την ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατουμένων με τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

A Palestinian Islamic Jihad terrorist, one of the perpetrators of a deadly terror shooting attack in the West Bank village of al-Funduq in January, was killed by Israeli forces near Jenin this morning, the military says.



Muhammad Zakarna, from Qabatiya, was one of three gunmen… pic.twitter.com/UZqE8IZbvK