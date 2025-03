Έδιωξαν από το Κογκρέσο βουλευτή των Δημοκρατικών που αποδοκίμαζε τον Ντόναλντ Τραμπ

Δεν έλειψαν τα παρατράγουδα στην πρώτη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο. Διαμαρτυρίες, πλακάτ, αλλά και… αποβολή συνέθεσαν ένα ομολογουμένως ασυνήθιστο σκηνικό για την συγκεκριμένη περίσταση.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στο βήμα του Κογκρέσου, ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν άρχισε να τον αποδοκιμάζει αφήνοντας τους πάντες άναυδους.

Και δεν έμεινε εκεί… Φώναζε προς τον Τραμπ κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο ότι δεν έχει τη λαϊκή εντολή κουνώντας μάλιστα και το μπαστούνι που είχε μαζί του.

Ο Αλ Γκριν παρά τις συστάσεις δεν σταματούσε με τίποτα και έτσι το προεδρείο ζήτησε να απομακρυνθεί από την αίθουσα.

Μιλώντας στο NBC για τη στάση του επισήμανε ότι όταν άκουσε τον πρόεδρο Τραμπ να αναφέρεται στη λαϊκή εντολή, «κάτι έσπασε μέσα μου».

We stand with you Rep. Al Green https://t.co/3zPdLFzu1e — NAACP (@NAACP) March 5, 2025

«Δεν έχει τη λαϊκή εντολή και δεν έχει σίγουρα την εντολή να κόβει την υγειονομική περίθαλψη από τους φτωχούς» πρόσθεσε ο Γκριν.

I’m on Rep. Al Green side right here.



What about you?

pic.twitter.com/VUXcTCvWeB — Lucas Sanders (@LucasSa56947288) March 5, 2025

Υπήρξαν ωστόσο και άλλες διαμαρτυρίες κατά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος ντύθηκαν στα ροζ για να δείξουν τη διαφωνία τους με τη στάση Τραμπ απέναντι στις γυναίκες. Κρατούσαν μάλιστα μαύρα πινακάκια που έγραφαν “Save Medicaid” και “False” είτε φορούσαν μπλούζες που έγραφαν «δεν υπάρχει κανείς βασιλιάς εδώ».

Democratic women, including Rep. Nancy Pelosi, are wearing pink as Pres. Trump addresses a joint session of Congress, representing a “color of power and protest.” https://t.co/JPbe4Ox47p pic.twitter.com/rYgHMlbQwW — ABC News (@ABC) March 5, 2025

Members of Congress, including those of the Democratic Women’s Caucus, are wearing pink at President Donald Trump’s speech to Congress as a political statement against Trump policies negatively impacting women and families.



Read more: https://t.co/2J0KUfl6Sf pic.twitter.com/xCpgFcJWrd — Newsweek (@Newsweek) March 5, 2025

Υπήρχαν και βουλευτές των Δημοκρατικών που όταν ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του αποχώρησαν από την αίθουσα.