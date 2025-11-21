ΕΕ: «Ευρώπη και Ουκρανία δεν θα ενδώσουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας» – Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς «βάζουν πλάτη» στον Ζελένσκι

«Σεισμό» έχει προκαλέσει η αμερικανική πρόταση 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με την ΕΕ να «πιάνεται στον ύπνο» αφού οι πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις «τρέχουν» και οι Βρυξέλλες προσπαθούν να διαμορφώσουν ενιαία στρατηγική.

Την ίδια στιγμή, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε σήμερα (21.11.2025) ότι «η ΕΕ και η Ουκρανία θέλουν την ειρήνη, αλλά δεν πρόκειται να ενδώσουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας».

«Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει έχει σημασία. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις από τη χώρα στην οποία εισέβαλε, στην τελική οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας εναπόκεινται στην κρίση της Ουκρανίας», πρόσθεσε η Ευρωπαία αξιωματούχος.

Παράλληλα, εκτίμησε πως η Ρωσία θέλει να αποτρέψει αμερικανικές κυρώσεις με το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν ετοιμάσει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς «βάζουν πλάτη» στον Ζελένσκι

Από την άλλη πλευρά, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα (21.11.2025) τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, για να συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία, το οποίο όμως προβλέπει μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του συντονίζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις αρχών του Κιέβου θα ληφθούν υπόψη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που ετοίμασε η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X.

I held a joint call with President of France @EmmanuelMacron, Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer, and @bundeskanzler Friedrich Merz. I am grateful for their principled support for Ukraine and for all our people.



We discussed the plan for peace for Ukraine and all… pic.twitter.com/Lz6Tq38QUR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

Οι τέσσερις ηγέτες δήλωσαν ότι επιθυμούν να «διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τα ζωτικής σημασίας ευρωπαϊκά και ουκρανικά συμφέροντα», σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας.

Οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ χαιρέτισαν τις «αμερικανικές προσπάθειες», διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον Ζελένσκι για «την πλήρη και ακλόνητη υποστήριξή τους στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Στην ανακοίνωση του Ελιζέ για την τηλεφωνική επικοινωνία υπογραμμίζεται πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν ότι μια λύση για την Ουκρανία «θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να εγγυάται τη μελλοντική της ασφάλεια».

«Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να συμφωνηθούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα», συνεχίζει η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν να επιδιώκουν τον στόχο της διαφύλαξης ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα.

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ότι η γραμμή επαφής παραμένει το σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε συνεννόηση και ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ικανές να υπερασπίζονται αποτελεσματικά την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Τόνισαν επιπλέον ότι οποιαδήποτε συμφωνία που επηρεάζει τα ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίωνεταίρων αντιστοίχως την συναίνεση μεταξύ των συμμάχων.Υπενθυμίζ

Υπενθυμίζεται πως η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Πηγές στο Reuters τόνισαν ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο σχέδιο, με την πίεση να ασκείται και με απειλές για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων.

Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη (27.11.2025).