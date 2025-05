ΕΕ: «Η Ρωσία είναι αποφασισμένη να διαλύσει την Ουκρανία – Να ασκηθεί μέγιστη πίεση για να τερματίσει τον πόλεμο»

Την έντονη ενόχληση της ΕΕ προκάλεσε το νέο καταστροφικό μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε χθες βράδυ (24.05.2025) η Ρωσία στην Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που πραγματοποίησε η Ρωσία προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ δεκάδες άμαχοι τραυματίστηκαν, με την Ουκρανία να «απαντά» με την εκτόξευση drones με στόχο την Μόσχα.

Ωστόσο, οι ρωσικές επιδρομές δεν άφησαν αδιάφορες τις Βρυξέλλες, με την εκπρόσωπο τη ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας να κάνει ανάρτηση στα social media, ζητώντας να ασκηθεί «μέγιστη διεθνής πίεση» στην Μόσχα.

Last night’s attacks again show Russia bent on more suffering and the annihilation of Ukraine. Devastating to see children among innocent victims harmed and killed. My thoughts are with the families today.



We need the strongest international pressure on Russia to stop this war.