Ουκρανία: 9 νεκροί από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, έκλεισαν προσωρινά τα 4 αεροδρόμια της Μόσχας πριν από την ανταλλαγή αιχμαλώτων

Η Ουκρανία δέχθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (25.5.25) μια νέα μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, ενώ στη Μόσχα ουκρανικά drones υποχρέωσαν αεροδρόμια να κλείσουν προσωρινά, μερικές ώρες πριν από μια τελευταία προγραμματισμένη ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Πρόκειται για τη δεύτερη νύχτα σημαντικών επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας, αφού περίπου 250 drones και 14 βαλλιστικοί πύραυλοι που εξαπέλυσε η Ρωσία είχαν εντοπιστεί τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο από τις ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις. Στόχος των drones και των πυραύλων η ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης περιέγραψαν σήμερα, με μήνυμά τους στο Telegram, μια «νύκτα τρόμου στην περιφέρεια του Κιέβου». «Η μαζική νυκτερινή επίθεση προκάλεσε τέσσερις νεκρούς και 16 τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά» στην περιοχή.

Russia’s overnight drone and missile attack on Ukraine: at least 13 dead, over 50 injured

One of the most massive assaults in recent months targeted multiple regions across the country. Ukrainian officials report that Russia used 14 ballistic missiles and up to 250 drones.… pic.twitter.com/zcyV5W3SXG