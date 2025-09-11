ΕΕ: Η Τουρκία κατέθεσε αίτημα για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Η Τουρκία έχει δείξει τους τελευταίους μήνες τις σοβαρές προθέσεις της να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών τεχνολογιών και στρατιωτικών εξοπλισμών και η ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ είναι ένας στρατηγικός στόχος της.

Όπως φαίνεται, η Τουρκία πέρασε από την θεωρία στην πράξη, αφού η ΕΕ επιβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη (11.09.2025) το ενδιαφέρον της Άγκυρας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE το οποίο αφορά την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε λάβει επίσημο αίτημα από την Τουρκία, καθώς και από τη Νότια Κορέα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, αναφερόμενος στην παροχή πρόσβασης στις βιομηχανίες του.

Οποιαδήποτε χώρα εκτός ΕΕ που επιθυμεί πρόσβαση στο πρόγραμμα SAFE πρέπει να υπογράψει ειδική συμφωνία με τις Βρυξέλλες, η οποία καθορίζει τους όρους, συμπεριλαμβανομένης μιας οικονομικής συνεισφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την άρση του casus belli από την Τουρκία με την συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE.

«Το casus belli υπάρχει 30 χρόνια – από το 1995 – και αν θέλουμε μια άλλη σχέση με την Τουρκία και να μπούμε στον πυρήνα της. Πρέπει να φύγει από το τραπέζι και όσο αυτό υπάρχει, η Ελλάδα θα μπλοκάρει την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE», δήλωσε χαρακτηριστικά.