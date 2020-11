Είναι γεγονός: Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχεται για πρώτη φορά την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν!

Με ανάρτησή του στο Twitter ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμμέσως πλην σαφώς παραδέχεται την ήττα του από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών και πλέον εκλεγμένο Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

“Κέρδισε (σσ ο Μπάιντεν) επειδή οι εκλογές ήταν “πειραγμένες”. Δεν επιτρέπονταν παρατηρητές, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία των ακραίων αριστερών, Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε καν να πληροί τις προϋποθέσεις για το Τέξας (το οποίο κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα ψεύτικα και σιωπηρά ΜΜΕ και πολλά άλλα!”, έγραψε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

Το γεγονός της παραδοχής της ήττας -έστω και έμμεσης- δεν πέρασε απαρατήρητο από τα ειδησεογραφικά δίκτυα.

JUST IN: President Trump said, for the first time, that Joe Biden won the Nov. 3 presidential election https://t.co/ThfnlLivaQ