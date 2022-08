Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, το οποίο δείχνει έναν άνδρα στην Γαλλία να επιχειρεί «βουτιά θανάτου» σε νεροτσουλήθρα. Ο λόγος για τον «La Mascotte», που φέρεται να συμμετέχει συχνά σε τέτοια… κόλπα.

Ο «La Mascotte», όπως είναι γνωστός στα social media, φαίνεται στο βίντεο να εκτοξεύεται από ύψος 9 μέτρων, πριν «σκάσει» στο νερό. Ενώ βρίσκεται στην νεροτσουλήθρα, διασχίζει τη ράμπα με απίστευτη ταχύτητα και λόγω της φόρας που είχε πάρει, εκτοξεύτηκε στον αέρα, φτάνοντας περίπου στα εννέα μέτρα πριν πέσει στην πισίνα.

Όσοι βρίσκονταν στην νεροτσουλήθρα παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα τα… κόλπα του «La Mascotte». Το βίντεο με το άλμα έχει γίνει viral στα social media, ξεπερνώντας τις 28 εκατομμύρια προβολές.

Big people jumping off water slides has become my new favorite content 💀 pic.twitter.com/BTnfYdTFVG