Σφιχτές αγκαλιές και παρατεταμένο φιλί από τον Μακρόν στη Μελόνι – Δείτε το επίμαχο βίντεο

Μια μάλλον ασυνήθιστη και άβολη σκηνή εκτυλίχθηκε στο Παρίσι, με πρωταγωνιστές τον Εμανουέλ Μακρόν και την Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι… αρκετά πιο θερμά από το συνηθισμένο, στην είσοδο του προεδρικού μεγάρου στα Ηλύσια Πεδία.

Οι δυο ηγέτες συναντήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαίων ηγετών με αντικείμενο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται πως χάρηκε πολύ που είδε την ιταλίδα πρωθυπουργό.

Στο βίντεο, η Μελόνι φαίνεται να φτάνει με αυτοκίνητο και να βγαίνει ντυμένη στα κόκκινα, ενώ ο Μακρόν την πλησιάζει, την κρατάει σχετικά σφιχτά από τους ώμους και την φιλάει σταυρωτά, με το όλο σκηνικό να κρατάει παραπάνω από έναν τυπικό χαιρετισμό.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εμφανίζεται για μια στιγμή με έκφραση έκπληξης καθώς γούρλωσε τα μάτια.

Ενώ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες συζητούν και γελούν.

French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.



The video quickly went viral online. pic.twitter.com/NQHnhRmDEt — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι μια ημέρα νωρίτερα, η Μελόνι είχε γίνει εκ νέου αποδέκτης χειρονομίας από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος γονάτισε μπροστά της κατά τη συνάντησή τους.

Στη σύνοδο συμμετείχαν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.