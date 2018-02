Φωτογραφία από Twitter / @leventyalcin

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε για λίγη ώρα στα γραφεία των Financial Times, στο Λονδίνο. Το ύποπτο πακέτο, η εκκένωση του κτιρίου και η... λήξη συναγερμού.

Το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία των Financial Times, στην «καρδιά» του Λονδίνου, εκκενώθηκαν για μερικά λεπτά. Αφορμή οι αναφορές που υπήρξαν για την ανεύρεση ανεός ύποπτου πακέτου.

Μια πηγή επιβεβαίωσε στο businessinsider.com τα παραπάνω, αποκαλύπτοντας πως οι οδηγίες των Αρχών προς τους εργαζομένους ήταν να εγκαταλείψουν το κτίριο. Λίγο αργότερα, ωστόσο, τους ενημέρωσαν πως ήταν ασφαλές να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε αργότερα πως το εν λόγω πακέτο δεν ήταν ύποπτο.

«Οι αστυνομκοί το εξέτασαν και χαρακτηρίστηκε μη ύποπτο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είναι λογικό, στο Twitter έγινε ένας… μικρός χαμός με πολλές φωτογραφίες να αναρτώνται.

