Η Τζένιφερ Λόρενς ευχαριστεί τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που δίνουν καθημερινά μάχη με την πανδημία του κορονοϊού με μήνυμά της, στο οποίο καλεί επίσης του Αμερικανούς ψηφοφόρους να ψηφίσουν από το σπίτι.

Η 29χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μη κερδοσκοπική πολιτική ομάδα Represent Us – και επίσης προτρέπει την Έιμι Σούμερ να συμμετάσχει.

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή συμπαράστασή μου σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19 και τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στους διασώστες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που διακινδυνεύουν καθημερινά την υγεία τους. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε την εξάπλωση αυτού του ιού είναι να μείνουμε στο σπίτι» αναφέρει η ηθοποιός.

From RepUs Board Member Jennifer Lawrence: We need to be able to vote without getting sick. I’m calling on @amyschumer to go to https://t.co/Yalw4id4hv, request your mail-in ballot, call your senator to support Vote at Home, and tag 3 friends to call and share with #VoteAtHome. pic.twitter.com/9kzXdkLa6P