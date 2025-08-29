Έκλεψαν, παραποίησαν και διακίνησαν ιδιωτικές φωτογραφίες της Μελόνι σε ροζ σελίδα – «Η καλύτερη άμυνα είναι να το γνωστοποιούμε αμέσως»

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ήταν ανάμεσα σε πλήθος γυναικών, που ιδιωτικές τους φωτογραφίες αναρτήθηκαν σε ροζ σάιτ της Ιταλίας χωρίς να το γνωρίζουν.

Η Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε σήμερα 29.08.2025, τις γυναίκες να γνωστοποιούν άμεσα για σελίδες στο ίντερνετ που μοιράζονται εν αγνοία τους ιδιωτικές φωτογραφίες τους, με φόντο το σκάνδαλο με τις κλεμμένες φωτογραφίες γυναικών που συγκλονίζει την Ιταλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι συγκλονισμένη από αυτό που συνέβη», δήλωσε η Μελόνι στην εφημερίδα Il Corriere della Sera, μετά την ανακάλυψη φωτογραφιών διάσημων Ιταλίδων–περιλαμβανομένης της Μελόνι αλλά και της επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης Έλι Σλέιν– σε ένα πορνογραφικό σάιτ.

«Εκφράζω την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που υπέστησαν προσβολές, ύβρεις και η προσωπική ζωή των οποίων παραβιάστηκε», πρόσθεσε.

Οι δράστες απέσπασαν φωτογραφίες από τα social media και τις επεξεργάστηκαν σε σεξιστικές εικόνες, συνοδευόμενες από χυδαία και επιθετικά σχόλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το διαδικτυακό φόρουμ “Phica” (ένας χυδαίος όρος για τον κόλπο στα ιταλικά) αριθμεί περισσότερους από 700.000 συνδρομητές, ανέφερε την Πέμπτη, 28.08.2025 ότι κλείνει μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου έπειτα από μήνυση που κατέθεσε η ευρωβουλευτής Αλεσάντρα Μορέτι, κατηγορώντας τους χρήστες του ότι παραβίασαν τους κανόνες του.

Πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες νωρίτερα όταν πολλές γυναίκες ενημέρωσαν σχετικά με την ομάδα “Mia Mogile” (“η σύζυγός μου” στα ιταλικά), του Facebook, στο οποίο άνδρες μοιράζονταν φωτογραφίες γυναικών, συχνά υποτιμητικές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Μετά από την κατακραυγή και το Facebook αποφάσισε γρήγορα να κλείσει αυτή την ομάδα.

«Έίναι αποθαρρυντικό να διαπιστώνουμε, εν έτει 2025, πως υπάρχουν ακόμη άτομα που θεωρούν φυσιολογικό και νόμιμο να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να τη θέτουν στο στόχαστρο σεξιστικών και χυδαίων προσβολών, κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο», είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας

«Η καλύτερη άμυνα που διαθέτουμε (…) είναι να γνωστοποιούμε αμέσως» είπε ακόμη η Μελόνι που απαιτεί οι υπεύθυνοι να ταυτοποιηθούν και να τιμωρηθούν γρήγορα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, το φόρουμ Phica ήταν ενεργό από το 2005 με άνδρες να δημοσιεύουν εκεί κυρίως σεξουαλικές φωτογραφίες κοριτσιών, ακόμη και ηλικίας τεσσάρων ή πέντε ετών.

Η ιταλική αστυνομία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε “πολλές” καταγγελίες σχετικά τόσο για τον εν λόγω ιστότοπο όσο και για άλλους, μετά από το σκάνδαλο.