Εκρέμ Ιμάμογλου: Επεισόδια με φοιτητές και πλήθος κόσμου στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης – «Η Τουρκία θα νικήσει»

Με σύνθημα «η Τουρκία θα νικήσει» εκατοντάδες υποστηριστές του Εκρέμ Ιμάμογλου έχουν βγει από το πρωί της Τετάρτης (19.3.25) στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εκρέμ Ιμάμογλου μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην Αντιτρομοκρατική υπηρεσία στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης και θα μεταφερθεί στη φυλακή όπου θα μείνει για τέσσερις ημέρες.

Ταυτόχρονα, πλήθος φοιτητών βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για την ακύρωση του πτυχίου του δημάρχου και υποψήφιου προέδρου του CHP καθώς και τη σύλληψή του το πρωί της Τετάρτης (19/3/25).



Η αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει την πορεία των φοιτητών, ωστόσο χιλιάδες διαδηλωτές, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας, κατάφεραν να τα σπάσουν. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική…

#Turkey | Students at Istanbul University gathered to support Ekrem İmamoğlu, broke through the police barricade, and reached Beyazıt Square. Police responded with tear gas and rubber bullets. pic.twitter.com/PWRh0hlAH2

Chaos erupts at Istanbul University as students clash with riot police after this morning’s arrest of Ekrem İmamoğlu, presidential candidate of Turkey’s main opposition party & Mayor of Istanbul.



He was considered Erdogan’s main rival in the 2028 Turkish election pic.twitter.com/U8DbswfqpC