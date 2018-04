Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε στο διυλιστήριο «Χάσκι» με τα σπίτια στην γύρω περιοχή να τραντάζονται από την μεγάλη έκρηξη.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ είναι σίγουρο πως υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Στο σημείο έχουν σπεύσει 8 ασθενοφόρα και 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο διυλιστήριο συνολικά εργάζονται 180 άνθρωποι. Όπως είναι φυσικό όλοι έχουν εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις και έχουν απομακρυνθεί.

