Εξαφάνιση Μαντλίν ΜακΚάν: Βόμβα από πρώην υπουργό Δικαιοσύνης – «Ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

Σενάρια για κύκλωμα παιδεραστίας πίσω από την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν - «Η απαγωγή της Μαντλίν θυμίζει την υπόθεση Ντιτρού»
Μαντλίν ΜακΚάν
Μαντλίν ΜακΚάν /Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ

Στο προσκήνιο έρχεται πάλι η εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜαΚάν τον Μάιο του 2007. Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, προχώρησε πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, υποστηρίζοντας ότι λίγες ημέρες πριν την εξαφάνισή της, η αστυνομία είχε εκδώσει προειδοποίηση για δράση διεθνούς κυκλώματος παιδεραστίας.

Η Μαντλίν εξαφανίστηκε το 2007, σε ηλικία τριών ετών, από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο θέρετρο Praia da Luz της Πορτογαλίας, ενώ οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, δειπνούσαν σε κοντινό εστιατόριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, ο Marc Verwilghen, ο οποίος για τρία χρόνια είχε ηγηθεί της έρευνας για τον διαβόητο παιδοκτόνο Μαρκ Ντιτρού, αποκάλυψε ότι το κύκλωμα αυτό – με δεσμούς στο Βέλγιο – ενδέχεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν, που παραμένει ανεξιχνίαστη από το 2007 και μέχρι σήμερα διερευνάται από την βρετανική και την πορτογαλική αστυνομία, με διαφορετικά πρόσωπα και τοποθεσίες να μπαίνουν κατά καιρούς στο «μικροσκόπιο».

Όπως ανέφερε, υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία ότι μια ομάδα διακινητών είχε «παραγγείλει» ένα κορίτσι, τρεις ημέρες πριν εξαφανιστεί η 3χρονη Μαντλίν από το τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ στην Αλγκάρβε τον Μάιο του 2007.

Η σκιά του Ντιτρού

Ο Ντιτρού, που σήμερα είναι 68 ετών, απήγαγε, βίασε και δολοφόνησε ανήλικα κορίτσια τη δεκαετία του ’90. Συνελήφθη το 1996 και το 2004 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με τις αρχές να θεωρούν ότι διατηρούσε δεσμούς με οργανωμένα δίκτυα εμπορίας παιδιών στην Ευρώπη.

Ο Marc Verwilghen τόνισε ότι «υπήρχε ξεκάθαρα κύκλωμα παιδεραστών και διακίνησης παιδιών στην Ευρώπη», όμως η εξεταστική επιτροπή που είχε συσταθεί τότε «δεν έλαβε ποτέ την εντολή να το διερευνήσει εις βάθος».

«Η Μαντλίν ήταν παραγγελία»

Σύμφωνα με τον ίδιο, πληροφορίες δείχνουν πως κάποιος από το κύκλωμα εντόπισε τη μικρή Μαντλίν στο θέρετρο, τη φωτογράφισε και έστειλε το υλικό στο Βέλγιο.

«Ο υποψήφιος αγοραστής ενέκρινε ότι το κορίτσι ήταν κατάλληλο και τότε έγινε η αρπαγή», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είχα ποτέ πρόσβαση στους φακέλους της υπόθεσης της Μαντλίν ΜακΚαν» δήλωσε στη Sun.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μόλις άκουσα για την υπόθεση ένιωσα ένα déjà vu — γιατί μου θύμισε αμέσως την υπόθεση Ντιτρού. Όταν εξετάζει κανείς την υπόθεση, είναι βέβαιο ότι παραμένει πιθανό η Μαντλίν να έπεσε θύμα απαγωγής κατόπιν παραγγελίας. Ο συναγερμός που είχε σταλεί φαίνεται να προερχόταν από την αστυνομία του Βελγίου και έπρεπε να είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη».

Και συνέχισε: «Οι ερευνητές στην υπόθεση Ντιτρού είχαν αποκαλύψει αναφορές για πιθανά κυκλώματα παιδοφιλίας που δρούσαν τότε στο Βέλγιο, αλλά δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την έρευνα, καθώς αυτή επικεντρώθηκε αποκλειστικά στον Ντιτρού, αντιμετωπίζοντάς τον ως μεμονωμένο δράστη».

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς αναμένεται η αποφυλάκιση του Κρίστιαν Μπρίκνερ, του Γερμανού που παραμένει ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής.

Ο επικεφαλής της έρευνας στη Μητροπολιτική Αστυνομία, Ντετέκτιβ Μαρκ Κράνγουελ, επιβεβαίωσε ότι ο 49χρονος εξακολουθεί να θεωρείται ύποπτος, παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε να καταθέσει.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία υπέβαλε διεθνές αίτημα ανάκρισης μέσω νομικής διαδικασίας, το οποίο απορρίφθηκε από τον ίδιο τον ύποπτο. Παρόλα αυτά, η έρευνα συνεχίζεται, τόνισε ο επικεφαλής ντετέκτιβ Μαρκ Κράνγουελ.

Ο Μπρίκνερ εκτίει ποινή 7 ετών στη Γερμανία για τον βιασμό 72χρονης γυναίκας στην ίδια περιοχή το 2005, ενώ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση της Μαντλίν. Μεταξύ 2000 και 2017 ζούσε κατά διαστήματα στο νότιο τμήμα της Πορτογαλίας, και ήταν παρών στην περιοχή την περίοδο της εξαφάνισης.

Οι ερευνητές έχουν διεξάγει επανειλημμένες έρευνες στην Πορτογαλία, περιλαμβανομένων τοποθεσιών γύρω από το φράγμα Barragem do Arade, όπου ο Μπρίκνερ είχε βρεθεί στο παρελθόν.

Παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως «κύριος ύποπτος» από τις γερμανικές αρχές, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Η υπόθεση παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις των τελευταίων δεκαετιών, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον και επανειλημμένες εκκλήσεις για πληροφορίες.

