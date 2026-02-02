Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ με τα σχόλια στα Grammy: «Τα χειρότερα βραβεία όλων των εποχών», «δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Επστάιν»

Τα έντονα πολιτικά σχόλια κατά του ICE και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από πολλούς καλεσμένους και υποψήφιους στα Grammy και κυρίως τα σχόλια του παρουσιαστή Τρέβορ Νόα για την υπόθεση Επστάιν, «άναψαν τα λαμπάκια» του προέδρου της Αμερικής, με εκείνον να επιτίθεται κατά του θεσμού, όσο και κατά του παρουσιαστή, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της απονομής.

Μέσα από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social εκείνος χαρακτηρίζει τα Grammy ως «τα χειρότερα βραβεία όλων των εποχών» και «σχεδόν μη παρακολουθήσιμα», προσθέτοντας ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CBS είναι «τυχερό» που η διοργάνωση δεν θα περιλαμβάνεται πλέον στο πρόγραμμά του. Επίσης εκείνος απείλησε να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή της 68ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy, Τρέβορ Νόα, εξαιτίας μιας αναφορά που έκανε ο κωμικός στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

«Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προτού στρέψει τα βέλη του εναντίον του Νόα προσωπικά.

«Ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα Χαμηλής Ακροαματικότητας Βραβεία Όσκαρ», συνέχισε. «Ο Νόα μίλησε ΨΕΥΔΩΣ για εμένα, (λέγοντας) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Επστάιν. ΛΑΘΟΣ!!! Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Επστάιν, ούτε κάπου κοντά, και μέχρι τη σημερινή ψευδή και δυσφημιστική δήλωση δεν έχω κατηγορηθεί ότι βρέθηκα εκεί, ούτε καν από τα Μέσα Ενημέρωσης των Ψευδών Ειδήσεων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στα σχόλια που έκανε ο κωμικός μετά την ανακοίνωση του βραβείου Grammy για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς, το οποίο κέρδισε η Μπίλι Άιλις.

Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic.twitter.com/quUWEpX4NL — Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026

«Ορίστε, το τραγούδι της χρονιάς! Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις (…) Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν τόσο όσο o Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία», σχολίασε ο Νόα, προτού προσθέσει: «Το οποίο βγάζει νόημα διότι, αφού έφυγε ο Έπστιν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει την ώρα του με τον Μπιλ Κλίντον».

Ο Τραμπ απείλησε: «Ο Νόα, ένας τελείως χαμένος, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και να τα ξεκαθαρίσει γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον κακόμοιρο, ατάλαντο, ηλίθιο παρουσιαστή και να τον μηνύσουν για πολλά χρήματα».

«Ετοιμάσου, Νόα, θα σπάσω πλάκα μαζί σου», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Καλλιτέχνες κατά ICE

Υπενθυμίζεται ότι πολλοί καλλιτέχνες επιτέθηκαν στην κυβέρνηση Τραμπ και στην πολιτική της ICE.

O Bad Bunny στάθηκε κατά του ICE όταν ανέβηκε στη σκηνή λέγοντας: «Προτού ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω έξω η ICE», αναφερόμενος στην αστυνομία μετανάστευσης των ΗΠΑ η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης στη Μινεάπολη μετά τον φονικό τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών. «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε αλλοδαποί, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί», τόνισε εκείνος.

Bad Bunny speaks out against ICE during #GRAMMYs speech for ‘Best Música Urbana Album’:



“I’m going to say, ICE out. We’re not savages, we’re not animals, we are humans and we are Americans.” pic.twitter.com/8Gc37wT7et — Pop Crave (@PopCrave) February 2, 2026

Το σύνθημα «Έξω η ICE» έγραφαν οι καρφίτσες που φορούσαν, μεταξύ άλλων, οι τραγουδιστές Kehlani, Τζόνι Μίτσελ, ο Τζάστιν Βέρνον του συγκροτήματος Bon Iver και ο Τζάστιν Μπίμπερ με την γυναίκα του Χέιλι.

Η Kehlani, που κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη R&B παρουσίαση, φώναξε στην ομιλία της «η ICE γ…εται».

Kehlani after winning her first Grammy: “Everybody is so powerful in this room and together we’re stronger in numbers to speak against all the injustice going on in the world right now. I’mma leave this and say, Fuck ICE!” pic.twitter.com/jiqDESKOLI — Marco Foster (@MarcoFoster_) February 2, 2026

Η Μπίλι Άιλις, ζήτησε «να συνεχίσουμε να μαχόμαστε, να παίρνουμε τον λόγο και να διαδηλώνουμε. Οι φωνές μας έχουν πραγματικά σημασία και οι άνθρωποι έχουν σημασία».

Billie Eilish called out Trump and ICE at the Grammys tonight “We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter… F*ck ICE.” Love to see it. pic.twitter.com/oiItLxtghB — Harry Sisson (@harryjsisson) February 2, 2026

«Ανοικοδόμησαν τη χώρα», φώναξε ο Shaboozey, οι γονείς του οποίου κατάγονται από τη Νιγηρία.

Η SZA προέτρεψε τους Αμερικανούς «να μην απελπίζεστε. Ξέρω ότι ζούμε σε τρομακτικούς καιρούς, αλλά πρέπει να εμπιστευθούμε ο ένας τον άλλον και να εμπιστευθούμε τους εαυτούς μας».

Ο παρουσιαστής της τελετής απονομής των Grammy Τρέβορ Νόα σχολίασε την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ λέγοντας ότι «ο νέος εθνικός ύμνος» της χώρας θα πρέπει να γίνει το τραγούδι της ράπερ Doechii “Anxiety” (Άγχος).