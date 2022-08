Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει τη σοκαριστική στιγμή κατά την οποία εξερράγη νάρκη σε παραλία στην Οδησσό. Στο σημείο βρίσκονταν τουρίστες που είχαν πάει να κάνουν μπάνιο…

Η νάρκη εξερράγη, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, σημειώθηκε στο παραθαλάσσιο χωριό Ζατόκα της Μαύρης Θάλασσας. Από την έκρηξη στην παραλία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, ενώ στο σημείο έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες από τις αρχές της Οδησσό που καλούν τους κατοίκους να μην κολυμπούν στα νερά δίπλα στην εμπόλεμη πόλη-λιμάνι.

Την σοκαριστική στιγμή από την έκρηξη της νάρκης στο χωριό της Οδησσού κατέγραψε κάμερα της περιοχής.

A mine exploded on a beach in the #Odesa region, where there were vacationers. pic.twitter.com/1zC0fz9x3k