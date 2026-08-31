Νεπάλ: Έτσι άντεξε το viral πράσινο σπίτι τη βιβλική πλημμύρα, ενώ όλα γύρω του κατέρρεαν, δείτε το βίντεο

Όλα γύρω του παρασύρονταν από την βιβλική πλημμύρα στο Νεπάλ, αλλά κάπως αυτό το πράσινο σπίτι παρέμεινε όρθιο κι έγινε viral.

Το βίντεο από το Νεπάλ με το πράσινο διώροφο σπίτι που άντεξε ενώ τα γύρω κτίρια παρασύρθηκαν ολοσχερώς από τα ορμητικά νερά και τη λάσπη, κάνει τους ανθρώπους να αναρωτιούνται: πώς επιβίωσε αυτό το σπίτι; Ήταν τυχαίο ή ένα κατασκευαστικό θαύμα;

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Το σπίτι που έμεινε όρθιο

Ένας τεράστιος χείμαρρος νερού, γεμάτος ογκόλιθους, λάσπη και ξεριζωμένα δέντρα, κατέβαινε με επικίνδυνη ταχύτητα από μια απομονωμένη περιοχή του Νεπάλ. Το νερό είχε πλέον χαράξει τη δική του πορεία, παρασύροντας και καταστρέφοντας κτίρια, μικρά και μεγάλα.

Eyewitness video shows massive flash floods sweeping through the Nepal-Tibet border region, trapping people on balconies. pic.twitter.com/ktitGC6bUf — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 28, 2026

Μέσα σε αυτό το σκηνικό απόλυτης καταστροφής, μια μικρή οικογένεια προσπαθούσε να κρατηθεί στη ζωή μέσα στο πράσινο σπίτι της.

Με τα νερά να τους περικυκλώνουν από παντού, τα μέλη της οικογένειας είχαν συγκεντρωθεί στο μπαλκόνι, ελπίζοντας ότι το σπίτι τους θα άντεχε τη μανία της πλημμύρας και ότι θα κατάφερναν να περάσουν ζωντανοί τη νύχτα.

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Και, σχεδόν ως εκ θαύματος, τόσο η οικογένεια όσο και το σπίτι επιβίωσαν από την ξαφνική πλημμύρα.

Το βίντεο από το περιστατικό έγινε viral, προκαλώντας συζήτηση για το πώς το συγκεκριμένο κτίσμα κατάφερε να αντέξει μια ακραία δοκιμασία αντοχής, χωρίς να καταρρεύσει από την τεράστια πλευρική πίεση που ασκούσε ο όγκος του νερού.

Στη συζήτηση συμμετείχαν και ειδικοί στη στατική και τη δομοστατική μηχανική, επισημαίνοντας ότι η διάσωση του σπιτιού δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα τύχης. Ενώ τα περισσότερα γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν μέσα σε λίγα λεπτά από την επαφή τους με τα ορμητικά νερά, το συγκεκριμένο σπίτι παρέμεινε όρθιο.

Γιατί άντεξε το σπίτι

Όπως εξηγεί ο λογαριασμός Architecture Presentation στο Χ, τα περισσότερα σπίτια στις κοιλάδες των Ιμαλαΐων στο Νεπάλ κατασκευάζονται από λιθοδομή, δηλαδή από πέτρες, χωρίς ενισχυμένο σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τέτοιου είδους κατασκευές μπορούν να αντέξουν το κατακόρυφο βάρος ενός κτιρίου. Ωστόσο, όταν δεχθούν ισχυρές πλευρικές πιέσεις, όπως αυτές που προκαλούνται από έναν τεράστιο όγκο νερού, μπορεί να υποχωρήσουν προς τα μέσα και τελικά να καταρρεύσουν.

Το συγκεκριμένο σπίτι, όμως, είχε κατασκευαστεί πάνω σε σκελετό από σκυρόδεμα.

Explanation into how this house survived Nepal flood. pic.twitter.com/DAHHG0BSyh — Architecture Presentation (@arcpresentation) August 30, 2026



Σύμφωνα με την ανάλυση, συνεχείς χαλύβδινες ράβδοι οπλισμού συνέδεαν τις κολόνες, τα δοκάρια και τα θεμέλια, δημιουργώντας έναν ενιαίο και ιδιαίτερα άκαμπτο κτίριο.

Όταν ο όγκος νερού και λάσπης χτύπησε το σπίτι, ο ενισχυμένος σκελετός απορρόφησε την πλευρική δύναμη και τη μετέφερε προς το έδαφος, αποτρέποντας το σπίτι να καταρρεύσει.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε και η θέση του σπιτιού. Δεν βρισκόταν ακριβώς στην κύρια πορεία του χειμάρρου, με αποτέλεσμα να μην δεχθεί ολόκληρη τη δύναμη του νερού και των τεράστιων ποσοτήτων λάσπης, βράχων και άλλων φερτών υλικών που παρέσυρε η πλημμύρα.

Τους 903 έχουν φτάσει οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη (26.08.2026) στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247.