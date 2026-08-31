Προειδοποίηση Αμερικανών στρατηγών στον Πιτ Χέγκσεθ: «Ο πόλεμος με το Ιράν εξαντλεί τις ΗΠΑ»

Προειδοποιήσεις στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ φέρονται να έχουν απευθύνει ανώτατοι αξιωματικοί των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ότι η πιθανή συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν ενδέχεται να αποδυναμώσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν απειλές σε άλλα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ίδια την αμερικανική επικράτεια, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το περιεχόμενο πρόσφατης αξιολόγησης που συντάχθηκε για τον επικεφαλής του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι προειδοποιήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, οι οποίες παρουσιάστηκαν στον Πιτ Χέγκσεθ από τους επικεφαλής του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και από τους διοικητές που είναι υπεύθυνοι για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Ευρώπη, Ασία και Λατινική Αμερική, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην έκδοση της 14ης Αυγούστου του Secretary of Defense Orders Book (SDOB). Οι πηγές περιέγραψαν το περιεχόμενο της αξιολόγησης στην Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς το συγκεκριμένο έγγραφο είναι διαβαθμισμένο.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αντιδράσεις των στρατιωτικών προκλήθηκαν όταν στο έγγραφο αναφερόταν ότι μέρος των αμερικανικών δυνάμεων θα παραμείνει στη Μέση Ανατολή ακόμη και μέσα στο 2027.

Οι επικεφαλής των αμερικανικών διοικήσεων για τον Ειρηνικό, την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική υπέβαλαν τη λεγόμενη ένδειξη «non-concur», καταγράφοντας δηλαδή επισήμως τη διαφωνία τους με την εντολή διατήρησης των δυνάμεων στην περιοχή. Η διαφωνία αυτή δεν σημαίνει άρνηση εκτέλεσης της εντολής. Οι στρατιωτικοί κατέστησαν σαφές ότι, παρά τις ενστάσεις τους, θα την εφαρμόσουν.

Διοικητές που είναι υπεύθυνοι για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία έχουν δει σημαντικά μέσα που βρίσκονταν στη διάθεσή τους, μεταξύ των οποίων πολεμικά αεροσκάφη και πλοία, να μεταφέρονται στη Μέση Ανατολή προκειμένου να υποστηρίξουν τον πόλεμο με το Ιράν.

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Η σύγκρουση έχει συμπληρώσει, πλέον, 6 μήνες, χωρίς να διαφαίνεται σαφής οδός τερματισμού της. Οι μετακινήσεις αυτές έχουν επηρεάσει τόσο τις επιχειρησιακές αποστολές όσο και την εκπαίδευση των αμερικανικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πηγή στη Washington Post, στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων επικρατεί η αίσθηση ότι ο αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει «πάρα πολλά, για πάρα πολύ καιρό».

Προειδοποίηση ακόμη και για την άμυνα των ΗΠΑ

Ιδιαίτερα έντονες εμφανίζονται οι ανησυχίες των διοικητών που είναι υπεύθυνοι για τις επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, προειδοποίησαν ότι η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών τους στη Μέση Ανατολή «έχει υποβαθμίσει την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την άμυνα της πατρίδας».

Ανάλογη προειδοποίηση φέρεται να διατύπωσε και ο αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, περίπου το ένα τέταρτο του στόλου των αμερικανικών αντιτορπιλικών βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ετοιμότητας για ανάπτυξη, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που καταγραφόταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν η σύγκρουση συνεχιστεί με τον σημερινό ρυθμό, θα τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα του στόλου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια διαφορετική στρατιωτική κρίση.

Το Πεντάγωνο διαψεύδει το δημοσίευμα

«Αυτό το δημοσίευμα fake news, που βασίζεται σε ανεπαρκείς πηγές, είναι γεμάτο ανακρίβειες», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

Όπως πρόσθεσε, ο Χέγκσεθ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους επιμέρους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, το Μικτό Επιτελείο και τους επικεφαλής των στρατιωτικών διοικήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να αποτρέπουν συγκρούσεις, να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά όταν απαιτείται και να διατηρούν αποδεκτά επίπεδα επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο Πάρνελ τόνισε επίσης ότι οι αποφάσεις σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια της ανάπτυξης δυνάμεων λαμβάνονται με βάση την εκάστοτε αξιολόγηση των απειλών, τις στρατηγικές προτεραιότητες που θέτει ο πρόεδρος και τις εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το υπουργείο δεν συζητά δημοσίως τις εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες του.

Έξι μήνες πολέμου: Τεράστιο το οικονομικό κόστος – Πίεση στα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων

Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη αντιπαράθεση χωρίς ξεκάθαρη διέξοδο, καθώς διαδοχικοί γύροι διαπραγματεύσεων δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία. Τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες εμπορικές και ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο, έχουν εξελιχθεί σε βασικό σημείο τριβής.

Το ίδιο το Πεντάγωνο έχει αναγνωρίσει το τεράστιο οικονομικό κόστος της σύγκρουσης. Ο Χέγκσεθ δήλωσε τον περασμένο μήνα ενώπιον του Κογκρέσου ότι ο πόλεμος είχε ήδη κοστίσει 37,5 δισ. δολάρια, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι απαιτούνται επιπλέον 67 δισ. δολάρια.

Μόνο οι πρώτες έξι ημέρες των επιχειρήσεων είχαν κοστίσει περισσότερα από 11,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με όσα φέρονται να είχαν ενημερώσει αξιωματούχοι του Πενταγώνου τους Αμερικανούς νομοθέτες τον Μάρτιο.

Η παρατεταμένη σύγκρουση φαίνεται ότι έχει επιβαρύνει και τα αποθέματα προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με το CBS News, ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλα τα αποθέματα πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς που είχαν συγκεντρωθεί πριν από τον πόλεμο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, έχει επιμείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες» όπλων.

Παράλληλα, το NBC News μετέδωσε ότι τα ιρανικά πλήγματα έχουν προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικές υποδομές πληροφοριών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν χάσει τη ζωή τους 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί, ενώ εκατοντάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί.