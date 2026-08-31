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H Λεγεώνα της «Ελεύθερης Ρωσίας» που πολεμά με τους Ουκρανούς και θέλει να ρίξει τον Πούτιν

Ουκρανοί στρατιώτες
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Ρώσοι στρατιώτες που στράφηκαν εναντίον της ίδιας τους της χώρας και πολεμούν με τους Ουκρανούς. Ένας πρώην ναύτης που σαμποτάρισε πολεμικό πλοίο, μια σχεδιάστρια υψηλής ραπτικής που έγινε μάχιμη διασώστρια και ένας επιστρατευμένος στρατιώτης που αυτομόλησε στην Ουκρανία. Αυτές είναι μερικές από τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που εντάχθηκαν στη Λεγεώνα της «Ελεύθερης Ρωσίας», μια ρωσική ένοπλη μονάδα που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας με στόχο, όπως υποστηρίζει, όχι μόνο να ρίξει τον Πούτιν αλλά και την οικοδόμηση μιας διαφορετικής, δημοκρατικής Ρωσίας.

Η Λεγεώνα της «Ελεύθερης Ρωσίας» δημιουργήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 και έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και σε ρωσικό έδαφος. Τα μέλη της χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες» από τη Μόσχα, ενώ ο ακριβής αριθμός τους παραμένει άγνωστος.

Μιλώντας στο Sky News υπό καθεστώς ανωνυμίας, τρεις από αυτούς περιγράφουν γιατί εγκατέλειψαν τη Ρωσία, πώς βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και τι σημαίνει για τους ίδιους να πολεμούν απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους κάποτε υπηρετούσαν στις ίδιες ένοπλες δυνάμεις.

Από τη ρωσική πολεμική μηχανή στην αντίσταση

Ο Goga, ο οποίος υπηρετούσε στο ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό, ήταν κάθετα αντίθετος στην ιδέα να σκοτώνει Ουκρανούς. Για να ενταχθεί στη Λεγεώνα, ρίσκαρε τα πάντα.

Γεννήθηκε σε στρατιωτική οικογένεια και μεγάλωσε στο Καλίνινγκραντ, τη μικρή ρωσική περιοχή που βρίσκεται αποκομμένη από την υπόλοιπη Ρωσία, ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία. Εκεί βρισκόταν όταν ξεκίνησε η πλήρης κλίμακας εισβολή, υπηρετώντας ως χειριστής ασυρμάτου στο πυραυλοφόρο πλοίο Serpukhov.

Το Serpukhov, κορβέτα κλάσης Buyan, ήταν εξοπλισμένο με πυραύλους Kalibr και Zircon – τα ίδια όπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

«Ήμουν ο μόνος άνθρωπος στο πλοίο που δεν υποστήριζε τον πόλεμο».

Ο Goga προσπάθησε να πείσει τους συναδέλφους του ότι η εισβολή ήταν λάθος. Τελικά κλήθηκε στη στρατιωτική εισαγγελία, όπου του έγινε επίσημη προειδοποίηση.

«Αφού εξάντλησα κάθε νόμιμη δυνατότητα για να φύγω από τον στρατό, δεν ήξερα πλέον τι να κάνω ή πώς να απαλλαγώ από την υπηρεσία».

Η δολιοφθορά στο Serpukhov

Άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες ότι αρκετά ρωσικά πλοία επρόκειτο να αναπτυχθούν στη ζώνη του πολέμου και να εκτοξεύσουν πυραύλους εναντίον στόχων στην Ουκρανία. Ο χρόνος του Goga τελείωνε. Αποφασισμένος να μην συμμετάσχει στη δολοφονία Ουκρανών, πληροφορήθηκε για την ύπαρξη της Λεγεώνας της Ελευθερίας της Ρωσίας και υπέβαλε αίτηση ένταξης.

Ακολούθησαν μακρές επικοινωνίες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του. Τελικά καταρτίστηκε ένα σχέδιο για τη δολιοφθορά του πλοίου και τη μεταφορά του στην Ουκρανία. Κοιτάζοντας συνεχώς πίσω του και φοβούμενος μήπως αποκαλυφθεί, συγκέντρωνε σταδιακά απόρρητα έγγραφα και μετέφερε κρυφά δοχεία με καύσιμα στο πλοίο. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να δράσει. «Άρχισα να μεταφέρω καύσιμα στον χώρο επικοινωνιών και να τα ρίχνω πάνω στον εξοπλισμό». «Πριν από αυτό, συγκέντρωσα όλα τα απόρρητα έγγραφα και τα πήρα μαζί μου».

Ο Goga έβαλε χρονοδιακόπτη για να ξεκινήσει η φωτιά, άρπαξε τα έγγραφα και εγκατέλειψε το πλοίο. Στη συνέχεια πήρε ταξί με κατεύθυνση τα σύνορα με τη Λιθουανία. Πίσω του, η φωτιά εξαπλώθηκε στο κέντρο επικοινωνιών του ρωσικού πλοίου, καταστρέφοντας τον εξοπλισμό καθώς εξαπλωνόταν.

Η ζημιά που υπέστη το Serpukhov το έθεσε εκτός επιχειρησιακής δράσης για μήνες, στερώντας από το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό τη δυνατότητα να εκτοξεύσει πυραύλους Kalibr εναντίον ουκρανικών στόχων.

«Δεν αισθάνομαι τίποτα άλλο πέρα από ανακούφιση που θα πεθάνουν λιγότεροι άνθρωποι στην Ουκρανία». Και τι θα έλεγε σήμερα στους Ρώσους στρατιώτες, αν μπορούσε να τους μιλήσει; «Τρέξτε, ανόητοι. Θα πεθάνετε».

Ο Goga λέει ότι θέλει να δει τη Ρωσία να απελευθερώνεται από τον άνθρωπο που την κυβερνά εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Για να το πω απλά με δικά μου λόγια: να γκρεμίσουμε ολόκληρο το σύστημα και να το ξαναχτίσουμε από την αρχή».
Όσο για τον Πούτιν, λέει: «Δεν θα ήθελα να πεθάνει. Θα ήθελα να δικαστεί στην Ουκρανία».

Από την υψηλή ραπτική στο πεδίο της μάχης

Σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους της που αυτομόλησαν στην Ουκρανία από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, η Zirka βρισκόταν στο Παρίσι όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε την εισβολή στην Ουκρανία.

Εργαζόταν στη βιομηχανία της μόδας. «Ήμουν σχεδιάστρια και τεχνολόγος κεντήματος. Εργαζόμουν σε οίκους υψηλής ραπτικής». Σήμερα υπηρετεί ως μάχιμη διασώστρια στη Λεγεώνα.

Το Παρίσι, όμως, βρισκόταν πολύ μακριά από την Ουκρανία. Η Zirka δυσκολευόταν να παρακολουθεί συνεχώς τις ειδήσεις για τον πόλεμο και να αισθάνεται ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει.

Ρώσοι στρατιώτες
Ρώσοι στρατιώτες / REUTERS / Stringer

Η οργή της και η αδυναμία της να αποδεχθεί όσα συνέβαιναν δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν απλώς με εθελοντική εργασία.

Θα μπορούσε, όπως λέει, να προσφέρει εθελοντική βοήθεια. Για εκείνη, όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό, ιδιαίτερα μετά τις θηριωδίες που, όπως αναφέρει, διέπραξαν οι ρωσικές δυνάμεις. «Μετά από όσα είδα να έχουν συμβεί στην Μπούτσα, δεν μου είχε μείνει τίποτα άλλο παρά η επιθυμία να σκοτώσω κακούς ανθρώπους».

Έτσι, διάβασε για τη Λεγεώνα και εντάχθηκε σε αυτή ως μάχιμη διασώστρια, ακολουθώντας ουσιαστικά τα βήματα του πατέρα της.

«Θέλω η Ρωσία να γίνει μια ελεύθερη χώρα, να αναγνωρίσει ότι αυτός ήταν ένας τρομερός πόλεμος, μια πράξη επιθετικότητας, να καταβάλει αποζημιώσεις και στη συνέχεια να ζήσει ειρηνικά».

Από το Μπαχμούτ και την Αβντίιβκα έως το ρωσικό έδαφος

Η Λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας πιστεύεται ότι έχει επιχειρήσει σε πολλά σημεία του μετώπου, μεταξύ άλλων στις σκληρές μάχες για το Μπαχμούτ και την Αβντίιβκα.

Βίντεο που παραχωρήθηκε στο Sky News φαίνεται να δείχνει μαχητές της Λεγεώνας να πλήττουν εχθρικές θέσεις στο ρωσικό συνοριακό χωριό Τιότκινο, κατά τη διάρκεια της ουκρανικής επιχείρησης στο Κουρσκ το 2024. Το 2025 και μέσα στο 2026, η Λεγεώνα έχει εμπλακεί σε επιχειρήσεις στο μέτωπο της Ζαπορίζια, καθώς και στην περιοχή γύρω από την πολιορκημένη πόλη Κουπιάνσκ.

Στη Ρωσία, τα μέλη της Λεγεώνας θεωρούνται τρομοκράτες και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης έως και 20 ετών. Η μονάδα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη για τις επιχειρήσεις αναγνώρισης και τις στοχευμένες επιθέσεις εναντίον ρωσικών θέσεων. Και, φυσικά, τα drones έχουν πλέον κυριαρχήσει στο πεδίο της μάχης.

«Είμαστε τα μάτια της μονάδας μας»

Ο Erik είναι διοικητής ομάδας αναγνώρισης της Λεγεώνας της Ελευθερίας της Ρωσίας και επιχειρεί με drones στη ζώνη του πολέμου. Όπως και ο Goga, πριν ενταχθεί στη Λεγεώνα ήταν μέλος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. «Όταν ξεκίνησε η πλήρης κλίμακα εισβολής, ήταν δύσκολο να καταλάβω ότι η χώρα μου είχε επιτεθεί σε μια γειτονική χώρα». «Όταν επιστρατεύτηκα, έγινε φυσικά ακόμη δυσκολότερο, γιατί πλέον με ανάγκαζαν να συμμετέχω σε αυτό».

Ο ίδιος και η οικογένειά του δυσκολεύτηκαν να αποδεχθούν την εισβολή. Ακόμη πιο δύσκολο, όμως, ήταν για εκείνον να βλέπει ανθρώπους γύρω του να την υποστηρίζουν. «Το να βλέπω ανθρώπους να πανηγυρίζουν με έκανε να αισθάνομαι απαίσια μέσα μου».

Ο Erik στάλθηκε στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Λουχάνσκ και τοποθετήθηκε σε μονάδες εφόδου της 123ης Ταξιαρχίας Εφόδου. Κρυφά, όμως, είχε αποφασίσει να περάσει στην ουκρανική πλευρά».

Ρώσος στρατιώτης εκπαιδεύεται στον χειρισμό drones, στο Ροστόφ της Ρωσίας
Ρώσος στρατιώτης εκπαιδεύεται στον χειρισμό drones, στο Ροστόφ της Ρωσίας / REUTERS / Sergey Pivovarov

Η διάσχιση της γραμμής του μετώπου και η επιβίωση για να μπορέσει κάποιος να διηγηθεί την ιστορία του δεν είναι απλή υπόθεση.

Έτσι, ήρθε σε επαφή μέσω του ουκρανικού προγράμματος «Θέλω να ζήσω», μιας πρωτοβουλίας που λειτουργεί υπό ουκρανική εποπτεία και έχει ως στόχο να βοηθήσει Ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν.

«Τους είπα ποιος είμαι, ότι υπάρχω και ότι έχω πολλές πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες». «Μαζί αρχίσαμε να καταρτίζουμε ένα σχέδιο για το πώς θα περνούσα στην άλλη πλευρά». Ο Erik συνέχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες, φοβούμενος διαρκώς ότι η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB τον παρακολουθούσε.

Κατά τη διάρκεια της αυτομόλησής του, η ουκρανική πλευρά του ζήτησε να μεταφέρει μαζί του δύο εγκλωβισμένους Ουκρανούς, κάνοντας την απόδρασή του ακόμη πιο δύσκολη. Ο Erik εξασφάλισε ρωσικές στολές για μεταμφίεση, αλεξίσφαιρα και έγγραφα για τους τραυματισμένους Ουκρανούς.

Στη συνέχεια τους παρέλαβε χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο όχημα. Η διαδρομή προς τις ουκρανικές γραμμές περιλάμβανε ακόμη και διέλευση από ναρκοπέδιο. «Ένα λάθος και τελείωσες. Οπότε, ναι, ανησυχούσα πάρα πολύ». Τελικά έφτασαν στα ουκρανικά χαρακώματα και οι άνθρωποι που περίμεναν να τους συναντήσουν βγήκαν προς το μέρος τους. «Στην αρχή, όμως, δεν κατάλαβα ότι είχα ήδη φτάσει σε αυτούς. Μάλιστα, πέρασα τους Ουκρανούς στρατιώτες για Ρώσους».

Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε στους Ουκρανούς ήταν απλή: Υπάρχει πραγματικά η Λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας;

«Μέχρι το τέλος δεν ήμουν σίγουρος ότι η Λεγεώνα ήταν πραγματική».

Ποιοι είναι τελικά οι άνθρωποι της Λεγεώνας

Ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που υπηρετούν στη Λεγεώνα παραμένει απόρρητος, αλλά εκτιμάται ότι οι μαχητές της ανέρχονται σε εκατοντάδες. Καθώς όλο και περισσότεροι Ρώσοι, προερχόμενοι από διαφορετικά κοινωνικά και επαγγελματικά στρώματα, αυτομολούν στην Ουκρανία, έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με την ιδεολογία της μονάδας.

Επικεφαλής της είναι ο Μαξιμίλιαν Αντρόνικοφ, διοικητής και εκπρόσωπός της, γνωστός με το ψευδώνυμο «Caesar». Κατάγεται από την Αγία Πετρούπολη και έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του «δεξιό εθνικιστή», υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να απαλλαγεί από τον Πούτιν μόνο μέσω της χρήσης βίας.

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