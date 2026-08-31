H Λεγεώνα της «Ελεύθερης Ρωσίας» που πολεμά με τους Ουκρανούς και θέλει να ρίξει τον Πούτιν

Ρώσοι στρατιώτες που στράφηκαν εναντίον της ίδιας τους της χώρας και πολεμούν με τους Ουκρανούς. Ένας πρώην ναύτης που σαμποτάρισε πολεμικό πλοίο, μια σχεδιάστρια υψηλής ραπτικής που έγινε μάχιμη διασώστρια και ένας επιστρατευμένος στρατιώτης που αυτομόλησε στην Ουκρανία. Αυτές είναι μερικές από τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που εντάχθηκαν στη Λεγεώνα της «Ελεύθερης Ρωσίας», μια ρωσική ένοπλη μονάδα που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας με στόχο, όπως υποστηρίζει, όχι μόνο να ρίξει τον Πούτιν αλλά και την οικοδόμηση μιας διαφορετικής, δημοκρατικής Ρωσίας.

Η Λεγεώνα της «Ελεύθερης Ρωσίας» δημιουργήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 και έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και σε ρωσικό έδαφος. Τα μέλη της χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες» από τη Μόσχα, ενώ ο ακριβής αριθμός τους παραμένει άγνωστος.

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Μιλώντας στο Sky News υπό καθεστώς ανωνυμίας, τρεις από αυτούς περιγράφουν γιατί εγκατέλειψαν τη Ρωσία, πώς βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και τι σημαίνει για τους ίδιους να πολεμούν απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους κάποτε υπηρετούσαν στις ίδιες ένοπλες δυνάμεις.

Από τη ρωσική πολεμική μηχανή στην αντίσταση

Ο Goga, ο οποίος υπηρετούσε στο ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό, ήταν κάθετα αντίθετος στην ιδέα να σκοτώνει Ουκρανούς. Για να ενταχθεί στη Λεγεώνα, ρίσκαρε τα πάντα.

Γεννήθηκε σε στρατιωτική οικογένεια και μεγάλωσε στο Καλίνινγκραντ, τη μικρή ρωσική περιοχή που βρίσκεται αποκομμένη από την υπόλοιπη Ρωσία, ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία. Εκεί βρισκόταν όταν ξεκίνησε η πλήρης κλίμακας εισβολή, υπηρετώντας ως χειριστής ασυρμάτου στο πυραυλοφόρο πλοίο Serpukhov.

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Το Serpukhov, κορβέτα κλάσης Buyan, ήταν εξοπλισμένο με πυραύλους Kalibr και Zircon – τα ίδια όπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

«Ήμουν ο μόνος άνθρωπος στο πλοίο που δεν υποστήριζε τον πόλεμο».

Ο Goga προσπάθησε να πείσει τους συναδέλφους του ότι η εισβολή ήταν λάθος. Τελικά κλήθηκε στη στρατιωτική εισαγγελία, όπου του έγινε επίσημη προειδοποίηση.

«Αφού εξάντλησα κάθε νόμιμη δυνατότητα για να φύγω από τον στρατό, δεν ήξερα πλέον τι να κάνω ή πώς να απαλλαγώ από την υπηρεσία».

Η δολιοφθορά στο Serpukhov

Άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες ότι αρκετά ρωσικά πλοία επρόκειτο να αναπτυχθούν στη ζώνη του πολέμου και να εκτοξεύσουν πυραύλους εναντίον στόχων στην Ουκρανία. Ο χρόνος του Goga τελείωνε. Αποφασισμένος να μην συμμετάσχει στη δολοφονία Ουκρανών, πληροφορήθηκε για την ύπαρξη της Λεγεώνας της Ελευθερίας της Ρωσίας και υπέβαλε αίτηση ένταξης.

Ακολούθησαν μακρές επικοινωνίες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του. Τελικά καταρτίστηκε ένα σχέδιο για τη δολιοφθορά του πλοίου και τη μεταφορά του στην Ουκρανία. Κοιτάζοντας συνεχώς πίσω του και φοβούμενος μήπως αποκαλυφθεί, συγκέντρωνε σταδιακά απόρρητα έγγραφα και μετέφερε κρυφά δοχεία με καύσιμα στο πλοίο. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να δράσει. «Άρχισα να μεταφέρω καύσιμα στον χώρο επικοινωνιών και να τα ρίχνω πάνω στον εξοπλισμό». «Πριν από αυτό, συγκέντρωσα όλα τα απόρρητα έγγραφα και τα πήρα μαζί μου».

Ο Goga έβαλε χρονοδιακόπτη για να ξεκινήσει η φωτιά, άρπαξε τα έγγραφα και εγκατέλειψε το πλοίο. Στη συνέχεια πήρε ταξί με κατεύθυνση τα σύνορα με τη Λιθουανία. Πίσω του, η φωτιά εξαπλώθηκε στο κέντρο επικοινωνιών του ρωσικού πλοίου, καταστρέφοντας τον εξοπλισμό καθώς εξαπλωνόταν.

Η ζημιά που υπέστη το Serpukhov το έθεσε εκτός επιχειρησιακής δράσης για μήνες, στερώντας από το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό τη δυνατότητα να εκτοξεύσει πυραύλους Kalibr εναντίον ουκρανικών στόχων.

«Δεν αισθάνομαι τίποτα άλλο πέρα από ανακούφιση που θα πεθάνουν λιγότεροι άνθρωποι στην Ουκρανία». Και τι θα έλεγε σήμερα στους Ρώσους στρατιώτες, αν μπορούσε να τους μιλήσει; «Τρέξτε, ανόητοι. Θα πεθάνετε».

Ο Goga λέει ότι θέλει να δει τη Ρωσία να απελευθερώνεται από τον άνθρωπο που την κυβερνά εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Για να το πω απλά με δικά μου λόγια: να γκρεμίσουμε ολόκληρο το σύστημα και να το ξαναχτίσουμε από την αρχή».

Όσο για τον Πούτιν, λέει: «Δεν θα ήθελα να πεθάνει. Θα ήθελα να δικαστεί στην Ουκρανία».

Από την υψηλή ραπτική στο πεδίο της μάχης

Σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους της που αυτομόλησαν στην Ουκρανία από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, η Zirka βρισκόταν στο Παρίσι όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε την εισβολή στην Ουκρανία.

Εργαζόταν στη βιομηχανία της μόδας. «Ήμουν σχεδιάστρια και τεχνολόγος κεντήματος. Εργαζόμουν σε οίκους υψηλής ραπτικής». Σήμερα υπηρετεί ως μάχιμη διασώστρια στη Λεγεώνα.

Το Παρίσι, όμως, βρισκόταν πολύ μακριά από την Ουκρανία. Η Zirka δυσκολευόταν να παρακολουθεί συνεχώς τις ειδήσεις για τον πόλεμο και να αισθάνεται ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει.